Raymond Kreder tweede in slotrit Tour de Taiwan, eindzege naar ploegmaat Dyball

Raymond Kreder is als tweede geëindigd in de slotetappe van de Tour de Taiwan. De 32-jarige Nederlander van Team UKYO moest in een sprint zijn meerdere erkennen in de rappe Maleisiër Mohd Harrif Saleh. Toch viel er nog genoeg te juichen voor UKYO: Benjamin Dyball, de Australische ploeggenoot van Kreder, kroonde zich namelijk tot eindwinnaar.

De vijfde en laatste etappe van de Tour de Taiwan voerde over een biljartvlak parcours van en naar Dapeng bay. Een massasprint stond in de sterren geschreven en dat was ook de uitkomst na net geen 150 kilometer koers. Kreder wist woensdag nog de sprint te winnen van Harrif Saleh, maar vandaag waren de rollen omgedraaid en kwam de rappe man uit Maleisië als eerste over de streep. Kreder werd tweede, de Amerikaan Luke Lamperti derde.

Kreders ploeggenoot Benjamin Dyball kwam veilig in de buik van het peloton over de finish en kroonde zich tot eindwinnaar van de meerdaagse wielerronde. De 33-jarige Australiër greep de macht in de rit van maandag en kwam vervolgens niet meer in de problemen.

Dyball werd op het eindpodium geflankeerd door de Brit Sam Culverwell van Trinity Racing, de Spanjaard Marcos García (Kinan Cycling Team) mocht als derde man ook mee het podium op. Kreder is de nummer vijf in de eindafrekening.