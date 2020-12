EKZ CrossTour op de tocht na vertrek hoofdsponsor

De toekomst van de Zwitserse wedstrijdserie EKZ CrossTour is ongewis. Omdat de hoofdsponsor, energieleverancier EKZ, zijn contract niet verlengt, wordt het voortbestaan van de serie bedreigd.

De samenwerking van de wedstrijdserie met EKZ begon in 2011, met de Süpercross Baden. Daar vloeide drie jaar later de EKZ CrossTour uit voort. “We zijn enorm dankbaar voor de enorme inzet van EPZ in de Zwitserse wielersport. Zonder hen zou de cross in Zwitserland nooit zo’n opmars hebben meegemaakt”, aldus organisator Christian Rocha. Dat de samenwerking uitgerekend in dit coronajaar 2020 moet eindigen, noemt hij ‘allesbehalve optimaal’. De evenementenbranche is namelijk hard geraakt in de gezondheidscrisis.

De speurtocht naar nieuwe partners verloopt moeizaam, maar Rocha is ervan overtuigd dat de CrossTour een ‘groot product’ is met erg veel mogelijkheden. Toch begint de tijd te dringen. “Voor het voortbestaan van de wedstrijdserie hebben we snel toezeggingen nodig van partners die het fundament van de afgelopen tien jaar wil ontwikkelen en verder wil uitbouwen.” Als eind maart geen nieuwe partnerschappen zijn gesloten, betekent dat het einde van de CrossTour. Het is nog ongewis of en, zo ja, hoe de lokale organisaties doorgaan.

David van der Poel

De EKZ CrossTour is een van de crossklassementen in het veldrijden. Twee jaar geleden pakten David van der Poel en Denise Betsema de eindzege in deze wedstrijdserie. Vorig jaar waren de Duitser Marcel Meisen en Christine Majerus uit Luxemburg de eindwinnaars. Dit seizoen zijn twee crossen om de CrossTour betwist. In Baden, in september, legden Lars Forster en Elisabeth Brandau beslag op de overwinning. In Bern, een maand later, sleepten Michael Vanthourenhout en Denise Betsema de zege binnen.