‘EK wielrennen wordt mogelijk in augustus in Frankrijk gehouden’ zaterdag 9 mei 2020 om 13:59

Mogelijk hebben we de laatste versie van de herziene wedstrijdkalender voorlopig nog niet gezien. Gisteren al kwamen datum en locatie van het WK wielrennen ter sprake, vandaag wordt gespeculeerd over het EK wielrennen.

Vorige week werd bekend dat het EK wielrennen dit jaar niet plaatsvindt in Trente als gevolg van het coronavirus; de Italiaanse gemeente kreeg tegelijkertijd wel de organisatie van de Europese titelstrijd van 2021 toegewezen. De UEC, de Europese wielerbond, kondigde wel aan samen met de UCI en de nationale bonden aan te bekijken welke alternatieve oplossingen er zijn om de editie 2020 op een andere locatie te houden, zodat de titels toch kunnen worden verdeeld.

Die oplossing is mogelijk gevonden in Frankrijk, schrijft Het Nieuwsblad. Dan zou het EK niet langer worden gehouden van 9 tot en met 13 september, maar in het weekend van 22 en 23 augustus. In eerste instantie stond daar de Bretagne Classic-Ouest France ingetekend, maar die koers is op de herziene kalender naar dinsdag 25 augustus verplaatst. Waar in Frankrijk het EK mogelijk plaatsvindt, is nog niet bekend. Een week later begint in Nice de Tour de France.

WK mogelijk niet in Zwitserland

Gisteren meldde de Spaanse krant Marca dat de UCI overweegt het WK wielrennen te verplaatsen naar november en het Midden-Oosten, mocht de titelstrijd niet in Zwitserland gehouden kunnen worden. In Zwitserland zijn vanwege de coronapandemie bijeenkomsten van meer dan duizend mensen tot minstens eind augustus verboden. Eind juni wordt beslist of het WK, dat gepland staat van 20 tot 27 september, kan plaatsvinden.

De Spaanse krant schreef ook dat de organisatie van de Giro d’Italia niet uitsluit dat de Italiaanse ronde een week naar voren wordt gehaald, zodat een overlap met de Vuelta a España wordt voorkomen.