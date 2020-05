EK Wielrennen in Trente uitgesteld naar 2021 zaterdag 2 mei 2020 om 10:16

Het EK Wielrennen in Trente, dat zou plaatsvinden van 9 tot en met 13 september, is met een jaar uitgesteld. De titelstrijd in de Italiaanse stad is verplaatst naar september 2021. Wielerbond UEC onderzoekt nog of in het kalenderjaar 2020 het EK op een andere locatie kan worden gehouden.

Dit bericht wordt aangevuld.