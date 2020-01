Minsk gastheer voor ‘Super-EK’ wielrennen 2021 vrijdag 17 januari 2020 om 17:59

De Europese wielerbond UEC organiseert volgend jaar voor het eerst een ‘Super-EK’. Het tweeweekse evenement wordt in de Wit-Russische hoofdstad Minsk gehouden en in zes disciplines zijn titels te verdienen.

Vertegenwoordigers van de UEC waren vandaag in Minsk, waar zijn de verschillende organen ontmoetten die betrokken zijn bij de organisatie. Ze bespraken de technische en organisatorische details en naar verwachting worden de definitieve handtekeningen in de komende weken gezet.

Het Super-EK bestaat uit de disciplines wegwielrennen, mountainbike, baanwielrennen, BMX Racing, BMX Freestyle en Gran Fondo. Het evenement wordt gehouden van 1 tot en met 15 augustus 2021 en moet elke vier jaar in dezelfde format terugkeren op de kalender.

Werkelijkheid

“De oprichting van de UEC Super Cycling European Championships is een omslagpunt in de activiteiten van onze bond”, reageert Rocco Cattaneo, voorzitter van de UEC. “Wat een paar maanden geleden misschien een ambitieus project leek, is vandaag eindelijk werkelijkheid geworden.”

“Tijdens ons bezoek konden we de staat en effectiviteit van de verschillende faciliteiten in de stad van dichtbij zien en we hebben een zeer professioneel team van organisatoren, wat een geweldige garantie is voor deze eerste editie”, aldus Cattaneo. “De contractuele details worden de komende weken afgerond.”