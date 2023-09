zondag 17 september 2023 om 18:54

EK 2023: Voorbeschouwing individuele tijdrit vrouwen – Hattrick Marlen Reusser in Emmen?

De Europese titelstrijd tegen de klok voor elite-vrouwen is toe aan haar achtste editie. De grootste tijdritkanonnen binden in de buurt van Emmen de strijd met elkaar aan. Inzet? De Europese sterrentrui. Weet Marlen Reusser het tricot voor de derde maal op rij te pakken of verwisselt het felbegeerde kleinood van eigenaar? WielerFlits kijkt vooruit.

Historie

Vanaf 1995 vinden er jaarlijks Europese wegkampioenschappen plaats, voor mannen en vrouwen. Twee jaar later worden ook de eerste truien verdeeld na een tijdrit, zij het dat die truien enkel voor junioren en beloften zijn bestemd. Pas in 2016 werden de elites aan het programma toegevoegd. In en om het Franse Plumelec mochten de elitevrouwen uiteindelijk voor het eerst strijden om de Europese kampioenstrui.

De fanclub van Ellen van Dijk zakte vol goede moed af naar het Bretonse land. En niet onterecht: Van Dijk snelde met achttien seconden voorsprong op landgenote Anna van der Breggen naar de titel. Opvallend: de toen nog Russische Olga Zabelinskaya – half mens, half brommer – reed naar het brons. Ze is voor zover wij weten de enige die er ooit in is geslaagd om medailles te grijpen tijdens de continentale kampioenschappen op twee continenten. In 2019 werd zij namelijk Aziatisch kampioene tegen de klok in Oezbekistan, haar nieuwe thuisland. Ook dit jaar pakte Zabelinskaya, 43 jaar intussen, nog eens het Aziatisch kampioenschap mee.







In 2017 was Denemarken uitverkoren om de titelstrijd te organiseren, maar de kampioenstrui verwisselde niet van eigenaresse. Het was in Herning opnieuw Van Dijk die het haalde. Ditmaal was het Ann-Sophie Duyck die dichtst bij haar in de buurt kwam, al werd de Belgische nummer twee toch al bijna op een minuut gereden. Van der Breggen sleepte wederom een medaille in de wacht: brons.

Een jaar later werd in een drijfnat Glasgow het scenario van Plumelec nog eens uit de kast getrokken, al scheelde het wel heel weinig tussen de twee hardrijdsters. Aan de meet was het verschil tussen goud en zilver twee luttele seconden, in het voordeel van Van Dijk. In 2019 snelde ze in Alkmaar naar haar vierde en voorlopig laatste Europese titel tegen de klok. De Duitse Lisa Klein moest een halve minuut toegeven en Lucinda Brand werd op 52 seconden gereden.

Pas in 2020 slaagde iemand erin om de hegemonie van Van Dijk te verbreken. In het malle coronaseizoen ging het goud op overtuigende wijze naar Anna van der Breggen, wier lijf voor het achtbaanachtige parcours rond Plouay leek te zijn gemaakt. Achter de teleurgestelde Van Dijk, voor het eerst geklopt, werd Marlen Reusser derde. Een jaar later zou zij zelfs iedereen naar de kroon steken. En dat zou ze in 2022 eveneens doen…

Bij die laatste kampioenschappen werd Van Dijk nog steeds keurig tweede. Daar kwam ze natuurlijk niet voor, maar ze stond toch maar mooi weer op het podium. Zeven keer op rij, wat alles zegt over de staat van dienst van Van Dijk op deze discipline. Er komt dit jaar sowieso geen achtste opeenvolgende medaille bij, maar heel erg zal ze dat vermoedelijk niet vinden..





Laatste editie

Fürstenfeldbruck zorgt bij veel sportliefhebbers vooral voor negatieve herinneringen vanwege het drama dat zich in 1972 afspeelde op het lokale vliegveld, maar vijftig jaar later viel er voor sommige deelneemsters aan het EK tijdrijden toch zeker ook iets te juichen. Riejanne Markus zal met veel genoegen terugkijken op het kampioenschap, daar ze lang op de hot seat mocht zitten.

En als je op de hot seat mag zitten, mag je ook dromen van goud. Zover kwam het niet, maar met een bronzen medaille — haar eerste tijdritmedaille op internationaal niveau — kon ze meer dan tevreden zijn. Met een zevende plek deed Julie Van De Velde het ook beslist niet onverdienstelijk.

Natuurlijk ging in Beieren de strijd om het goud tussen Reusser en Van Dijk. Zoals alles en iedereen van tevoren had verwacht. En voor het tweede jaar op rij was het Reusser die er met de trui vandoor wist te gaan. Een teleurstelling voor de Nederlandse, maar dat maakte het Woerdense wonder op wielen ruimschoots goed op het WK in Australië. Maar in het zuiden van Duitsland had ze daar niks aan, want Reusser mocht het hoogste treetje van het podium betreden. Het verschil was slechts zes seconden.

Parcours

Emmen was de voorbije jaren enkele malen het decor voor de Nederlandse kampioenschappen tijdrijden. Het parcours komt voor een deel overeen met dat van het NK van 2022, maar het is toch allemaal net weer even anders. Daarnaast is het ook voor de niet-Nederlandse rensters handig om te weten hoe het parcours eruit ziet. Het startpodium zal in het dierenpark staan, de finishboog staat enkele tientallen meters verderop op de Hondsrugweg. Daartussenin liggen 29,8 bijna biljartvlakke kilometers.

Al na een paar honderd meter kan de neus op het stuur. De titelstrijd speelt zich voornamelijk af op tweebaanswegen en het is zeker niet technisch. Er zijn enkele haakse bochten waarbij rensters in de ankers moeten en verder is het oppassen voor een paar rotondes op het gedeelte tussen Erm en Noord-Sleen, maar dat is het dan ook wel. Ook het keerpunt bij Zweeloo, na zo’n zeventien kilometer is normaliter goed te doen. Op onderstaand kaartje lijkt het in ieder geval lastiger dan het in de praktijk is.

Muziekliefhebbers weten dat er tussen Erm en Sleen een zandpad ligt, maar het beroemde door Skis bezongen buulzand hoeft niet te worden bedwongen. Het zal een tijdrit aan een hoog gemiddelde worden, waarin aerodynamica en brute kracht het verschil zullen maken. Zeker de laatste pakweg elf kilometer, als de remmen eigenlijk niet meer te hoeven worden aangeraakt op de provinciale weg richting Emmen, zal de renster die als snelste onderweg is ongetwijfeld even denken: wie döt mij wat vandage…

Woensdag 20 september, Emmen – Emmen (29,8 km)

Start: 14.30 uur

Finish: rond 15.50 uur

Favorieten

Ze zou het WK tijdrijden zomaar kunnen winnen, was de gedachte bij vele volgers. Maar voor Marlen Reusser liep die dag in Schotland heel anders. Op was ze, dus stapte ze halverwege af om in de berm een lekker potje te huilen. Zeker goede tijdrijders krijgen nog weleens het stempel ‘machine’ mee, maar Reusser liet heel goed zien dat dat echt niet zo is. Wielrennen is een zware sport in alle facetten en soms is het gewoon op. Jammer van de timing, maar daar doe je vrij weinig aan.

Aan de andere kant is het heel goed om eens die rauwe kant van de koers in beeld te zien, en maar gewoon eens te zien wat het met een mens doet. De reacties op het hele gebeuren waren voornamelijk heel positief en meelevend, hetgeen Reusser ook goed heeft gedaan. Misschien wel waardevoller dan een wereldtitel.

Nu de batterijen na een welverdiende fietslozeperiode weer zijn opgeladen, mag, nee, kan het vizier nog even kortstondig op de koers om het seizoen af te sluiten. Dat ‘fietsloos’ klopt trouwens niet helemaal, want tijdens die rustperiode ging ze op fietsvakantie. In Plouay en Romandië liet ze alweer zien dat ze in prima doen is.

Op naar Emmen dus, voor het gevecht om de Europese titel. Ze heeft de kans om er een hattrick van te maken en aangezien haar voornaamste concurrenten niet van de partij zijn (logischerwijs geen Dygert, geen Brown en geen Van Dijk), is de kans reëel dat het lukt. Ook het parcours – voor echte brommers – lijkt bijzonder geschikt voor haar. Haar overwinning opschrijven durven we niet

Geen Van Dijk dus, we zeggen het nog maar een keer, dus kijken we naar de nummer drie van vorig jaar om mogelijk op te boksen tegen Reusser. Riejanne Markus vindt hier een parcours op haar maat. We herinneren u graag aan het Nederlands kampioenschap tijdrijden, waar ze op een vlak en nog veel langer parcours iedereen omver wist te blazen. Alleen Demi Vollering wist binnen de minuut te blijven.

Het is niet zo dat ze een Reusser in topvorm zomaar even gaat kloppen, maar een zilveren medaille zit er zeker in. Als ze tenminste volledig is hersteld van die heftige valpartij in de Simac Ladies Tour, waardoor we toch nog enige reserve inbouwen. Maar als ze de vorm van die wedstrijd door kan trekken staat ze, die gok durven we wel aan, opnieuw met een medaille op het podium te pronken. En met een tikkeltje geluk…

Demi Vollering komt na een lang en unaniem belachelijk succesvol seizoen op het EK nog een laatste keer voor de prijzen rijden. Met dit deelnemersveld kan het zijn dat ze er met een plak vandoor gaat, al is een achtste plaats net zo goed mogelijk. Nadat ze de Simac Ladies Tour ziek moest verlaten, liet ze in de Ronde van Romandië zien dat haar vorm niet meteen heel slecht is. Kortom: schrijf haar maar op.

Net als voor Vollering geldt dat Lotte Kopeckygrotere winstkansen heeft tijdens de wegrit, maar goed, je kunt het maar proberen. Op nationaal niveau rijgt ze de chronotitels aaneen, maar op internationale toernooien heeft ze nog niet al te veel ervaring. In 2022 deed ze in Wollongong eens mee en werd ze negende. En ze werd er de vijfde Europese in de uitslag. Van Dijk en van Vleuten eindigden toen onder meer voor haar, maar van deze rensters heeft ze nu geen last.

Afgaande op deze statistiek zou het podium dus ook mogelijk moeten zijn, al is dat wel heel makkelijk scoren. Het is desalniettemin overduidelijk dat Kopecky steeds beter tegen de klok rijdt, hiervan getuigen haar zege in de Simac Ladies Tour en de podiumplaats in de afsluitende tijdrit van de Tour. Met name die laatste, langere chronoproef kan een indicatie zijn dat ze het ook nu goed gaat doen, al is de tijdrit in Drenthe wel een heel stuk vlakker en in andere omstandigheden. Maar goed: gewoon het hoofd naar beneden, boren en dan maar zien waar ze uitkomt. Op het podium? Met de Kopecky van dit jaar zou dat nog zomaar kunnen…

De concurrentie mag dan niet zo groot zijn als op een WK, ze is nog altijd niet gering. Denk maar aan Christina Schweinberger, de nummer drie van de WK Tijdrijden en de beste Europese op dat kampioenschap. Ja, oké, Reusser staat nog wel een stuk hoger in de pikorde, maar dit is wel het jaar dat de puzzelstukjes voor de Oostenrijkse op z’n plaats vallen. Het ijzer is heet, dus ze gaat ongetwijfeld willen smeden. Kan ze dat ook op dit parcours? De Olympische wegkampioene Anna Kiesenhofer staat eveneens aan de start, al achten we de kans dat zij voor een medaille kan gaan een stuk lager in dan haar landgenote.

Anna Hendersonwas heel dicht bij een medaille op het WK, maar die dekselse Schweinberger bleef haar nipt voor. Op het vlakke geven we Henderson nipt het voordeel boven Schweinberger, al kan het maar zo weer anders zijn. En dat geldt net zo goed voor iemand als Juliette Labous, net als de Britse Henderson ook al enkele malen in de buurt van een medaille gekomen op een tijdritkampioenschappen. Opschrijven dus, zeker omdat ze het op vlakke parcours ook best goed doet.

Tot slot: Vittoria Guazzini lijkt nog wat extra tijd nodig te hebben voordat ze weer echt een rol van betekenis kan spelen in tijdritten, dat geldt ook voor Elisa Longo Borghini. Als het 2018 was geweest, dan hadden we Lisa Klein zonder twijfel opgeschreven, maar die tijd ligt al even achter ons. Dus kijken we nog voorzichtig naar types als Audrey Cordon-Ragot, Elinor Barker, Sara Van De Vel, Emma Norsgaard, Valeriya Kononenko en cultfiguur Mieke Kröger, voor wie dit ook een goed parcours zou moeten zijn.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Marlen Reusser

*** Riejanne Markus, Anna Henderson

** Christina Schweinberger, Lotte Kopecky, Demi Vollering

* Juliette Labous, Anna Kiesenhofer, Audrey Cordon-Ragot, Mieke Kröger

Weer en TV

In Emmen is het woensdag grauw en grijs, en zal de zon waarschijnlijk niet doorbreken. In de middaguren stijgt het kwik richting de twintig graden Celsius. Of het droog blijft, valt nog te bezien. De kans op een buitje hier en daar, is zeker niet uitgesloten. Er staat verder een stevige tot zelfs harde wind (aan een kracht van vier) vanuit het zuidwesten, zo meldt Weeronline.

De Europese kampioenschappen tijdrijden zijn woensdag de hele dag live te volgen via de NOS, Eurosport en Sporza. Voor de mensen die niet voor de televisie kunnen kruipen, is er natuurlijk ook de mogelijkheid om de koers te volgen via de online kanalen van Eurosport.nl, Discovery+ en GCN+ en NOS.nl. Voor meer informatie kun je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.