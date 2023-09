dinsdag 19 september 2023 om 20:27

EK 2023: Starttijden individuele tijdrit elitevrouwen – Topfavoriet Reusser sluit de rij

Normaal is de wielerwereld in deze periode in de ban van de wereldkampioenschappen, maar nu gaat de aandacht uit naar een ander groot evenement: het Europees kampioenschap wielrennen. We beginnen op woensdag met de individuele tijdritten. WielerFlits zet de starttijden voor de elitevrouwen op een rij.

De Europese titelstrijd bij de elitevrouwen zal waarschijnlijk pas aan het einde losbarsten, aangezien de grootste favorieten voor de titel laat zullen vertrekken. In een eerder stadium is het al wel uitkijken naar de tijdritprestaties van onder meer Shirin van Anrooij, Lisa Klein en Emma Norsgaard, maar we verwachten toch vooral een driestrijd tussen Lotte Kopecky, Riejanne Markus en topfavoriete Marlen Reusser.

Het parcours in Emmen en omgeving komt voor een deel overeen met dat van het NK van 2022, maar het is toch allemaal net weer even anders. Het startpodium zal in het dierenpark staan, de finishboog staat enkele tientallen meters verderop op de Hondsrugweg. Daartussenin liggen goed dertig bijna biljartvlakke kilometers.

De titelstrijd speelt zich voornamelijk af op tweebaanswegen en het is zeker niet technisch. Er zijn enkele haakse bochten waarbij deelnemers in de ankers moeten en verder is het oppassen voor een paar rotondes op het gedeelte tussen Erm en Noord-Sleen, maar dat is het dan ook wel. Het is met andere woorden een omloop voor de echte tijdritspecialisten.

Starttijden individuele tijdrit elitevrouwen

14.29 uur – Katharina Fox

14.30 uur – Kristin Edda Sveinsdottir

14.31 uur – Yuliia Biriukova

14.32 uur – Rotem Gafinovitz

14.33 uur – Sandra Alonso Domínguez

14.34 uur – Eugenia Bujak

14.35 uur – Marta Jaskulska

14.36 uur – Alessia Vigilia

14.37 uur – Denisa Slámová

14.38 uur – Elinor Barker

14.39 uur – Cecilie Uttrup Ludwig

14.40 uur – Dana Rozlapa

14.41 uur – Audrey Cordon-Ragot

14.42 uur – Anna Kiesenhofer

14.43 uur – Sara Van de Vel

14.44 uur – Shirin van Anrooij

14.45 uur – Lisa Klein

14.46 uur – Hafdís Sigurðardóttir

14.47 uur – Kelly Murphy

14.48 uur – Valeriya Kononenko

14.49 uur – Mireia Benito Pellicer

14.50 uur – Vittoria Guazzini

14.51 uur – Emma Norsgaard Bjerg

14.52 uur – Katarzyna Niewiadoma

14.53 uur – Anna Henderson

14.54 uur – Juliette Labous

14.55 uur – Christina Schweinberger

14.56 uur – Lotte Kopecky

14.57 uur – Riejanne Markus

14.58 uur – Marlen Reusser