Marlen Reusser verslaat Ellen van Dijk en Riejanne Markus op EK tijdrijden

Marlen Reusser heeft haar Europese titel tijdrijden geprolongeerd. De Zwitserse wist het 24 kilometer lange parcours in München sneller af te leggen dan wereldkampioene Ellen van Dijk, die vijf seconden langzamer was en daardoor tweede werd. Het brons was voor Riejanne Markus op 27 seconden van Reusser.

Direct vanuit de start in Fürstenfeldbruck ging het 700 meter flink omhoog, daar werden nog niet meteen super veel verschillen gemaakt. Die volgden pas in de vlakke stukken over de brede wegen daarna. Juliette Labous zette na 15,3 kilometer een eerste richttijd neer, maar de eveneens vroeg gestarte Riejanne Markus was daar ruim sneller dan de Française.

Markus klokte 21.15 minuut bij dat meetpunt en dat was lange tijd de snelste tussentijd. Aan de finish was de Nederlandse kampioene op de weg goed voor een eindtijd van 31.27 minuut, waarmee ze plaats mocht nemen in de hot seat.

Reusser maakt verschil op het klimmetje

Het was echter wachten op de twee grote favorieten voor de gouden medaille, uittredend Europees kampioene Marlen Reusser en regerend wereldkampioene Ellen van Dijk. Op het eerste klimmetje van 700 meter wist de Zwitserse al een voorsprong van elf seconden te pakken op Van Dijk.

Bij het tweede tussenpunt na 15,3 kilometer had Reusser nog altijd een voordeel ten opzichte van Van Dijk. De wereldkampioene had het gat wel verkleind tot 9 seconden en had daarna nog een ruim acht kilometer om dat verschil goed te maken. Dat lukte niet. Aan de finish was de Woerdense uiteindelijk 5 seconden langzamer dan Reusser, waardoor ze opnieuw genoegen moest nemen met EK-zilver op dit onderdeel. De winnende tijd van Reusser was 30.59 minuut.

Audrey Cordon-Ragot eindigde op ruime achterstand van Markus als vierde. De enige Belgische deelneemster, Julie Van De Velde, werd zevende op 1.30 minuut van de gouden medaille.