maandag 18 september 2023 om 20:00

EK 2023: Shirin van Anrooij vervangt Demi Vollering op de tijdrit

Demi Vollering zal woensdag toch niet deelnemen aan het EK tijdrijden. De 26-jarige renster, die zich zondag nog tot eindwinnares wist te kronen van de Ronde van Romandië, heeft zich afgemeld. Shirin van Anrooij is opgeroepen als haar vervangster.

Nederland zou aanvankelijk met Vollering en Riejanne Markus aantreden op het EK tijdrijden, met start en finish in Emmen, maar de renster van SD Worx heeft zich dus afgemeld voor de Europese titelstrijd. De winnares van onder meer Luik-Bastenaken-Luik en de Tour de France Femmes zal zaterdag wel gewoon als kopvrouw van start gaan in de wegrit.

Door het late afhaken van Vollering mag Shirin van Anrooij zich nu opmaken voor het EK tijdrijden. De 21-jarige renster was onlangs nog derde in de openingstijdrit van de eerste editie van de Tour de l’Avenir voor vrouwen en werd in juni negende op het EK tijdrijden in Elspeet.

De Europese titelstrijd tegen de klok voor elite-vrouwen is woensdag toe aan haar achtste editie. De topfavoriet luistert naar de naam van Marlen Reusser. De Zwitserse werd in 2021 en vorig jaar al Europees kampioene en gaat dus op voor een derde opeenvolgende titel, maar zal dan wel eerst moeten afrekenen met onder meer Riejanne Markus, Lotte Kopecky, Anna Henderson, Christina Schweinberger en Juliette Labous.