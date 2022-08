EK wielrennen 2022: Voorbeschouwing individuele tijdrit mannen

Het Europees kampioenschap wielrennen in München staat op woensdag 17 augustus in het teken van het tijdrijden. Bij de mannen mag Stefan Küng proberen zijn kampioenstrui te verdedigen. Wat voor parcours krijgen de renners voor de wielen geschoven en wie zijn Küngs grootste concurrenten in de strijd om de overwinning? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Het EK tijdrijden wordt sinds 2016 jaarlijks gehouden voor de eliterenners. De eerste renner die we op de erelijst tegenkomen is Jonathan Castroviejo. Nadat de Spaanse specialist in het rijden tegen de klok een maand eerder vierde was geëindigd op de Olympische Spelen in Rio, profiteerde hij in Plumelec optimaal van de afwezigheid van olympische medaillewinnaars Fabian Cancellara, Tom Dumoulin en Chris Froome. Hij versloeg in de rit over 45,5 kilometer nummer twee Victor Campenaerts met dertig seconden. Moreno Moser, in 2019 gestopt als beroepsrenner, werd derde.

Campenaerts moest zich aanvankelijk tevreden stellen met de titel van vicekampioen, maar greep in de jaren die volgden wél de hoofdprijs. Nadat hij als belofte al een keer de beste tijdrijder van Europa was, veroverde hij in 2017 voor het eerst de Europese titel als eliterenner. In de 46 kilometer lange tijdrit rond Herning verwees Vocsnor Maciej Bodnar en Ryan Mullen naar de overige podiumplaatsen. Een jaar later was de Belg opnieuw Europa’s beste tijdrijder. Tijdens het Super EK in Glasgow bleef hij na 45,7 kilometer Castroviejo en Maximilian Schachmann voor in de uitslag.

Jonathan Castroviejo won in 2016 het eerste EK tijdrijden voor elite-mannen - foto: Cor Vos Victor Campenaerts was in 2017 en 2018 de beste - foto: Cor Vos Ook Remco Evenepoel veroverde al een keer de trui voor Europa's beste tijdrijder - foto: Cor Vos

Campenaerts deed in 2019 afstand van zijn titel. Na een intensieve periode waarin hij het werelduurrecord had verbeterd, liet hij het EK in Alkmaar aan zich voorbijgaan. De kampioenstrui ging toch voor het derde opeenvolgende jaar mee naar België: op het 22,4 kilometer lange parcours door Noord-Holland zette supertalent Remco Evenepoel namelijk de snelste tijd op de tabellen. De wielersensatie was pas aan zijn eerste profjaar bezig, maar mocht vijf dagen na zijn zege in de Clásica San Sebastián opnieuw de gang naar het hoogste treetje van het podium maken. Kasper Asgreen was tweede, Edoardo Affini derde.

Evenepoel kon in het COVID-19-jaar 2020 zijn titel niet verdedigen. Negen dagen voor het EK kwam de Belg zwaar ten val in de Ronde van Lombardije, wat betekende dat hij de titelstrijd in Plouay aan zich voorbij moest laten gaan. Op het 25,6 kilometer lange glooiende parcours door Bretagne pakte Stefan Küng zijn eerste internationale titel in het tijdrijden, nadat hij al wel diverse nationale titels achter zijn naam had staan. Hij versloeg Rémi Cavagna en Victor Campenaerts. In 2021 verdedigde de Zwitser zijn titel met succes; in Trento klopte hij over 22,4 kilometer wereldkampioen Filippo Ganna en Evenepoel.

Alle winnaars EK tijdrijden

2021: Stefan Küng

2020: Stefan Küng

2019: Remco Evenepoel

2018: Victor Campenaerts

2017: Victor Campenaerts

2016: Jonathan Castroviejo

Vorig jaar

Het EK tijdrijden van 2021 in Trento werd verreden op een relatief vlak parcours van 22,4 kilometer en was de pure hardrijders op het lijf geschreven. Uitgezonderd van een rotonde al vroeg op het parcours, ging het eerste deel over behoorlijk rechte wegen. Vlak voor de opname van de tussentijden, lag een U-bocht. Daarna ging het over lange rechte wegen naar de finish.

De laatste twee kilometer ging door stedelijk gebied en was door een paar scherpe bochten nog behoorlijk technisch. Vooraf waren regerend wereldkampioen Filippo Ganna en Remco Evenepoel de grote favorieten. Daarachter volgde een rits namen met daarbij Stefan Bissegger, Tadej Pogačar en Stefan Küng.

Ganna had halverwege de snelste tussentijd, maar in de tweede helft maakte Küng het verschil. De Zwitser, die als titelverdediger als laatste van start mocht gaan, klokte uiteindelijk af in 24m29s (met een gemiddelde van bijna 54,9 kilometer per uur) en was daarmee acht seconden sneller dan zijn Italiaanse tegenstrever. Evenepoel werd met vijftien seconden achterstand derde.

Stefan Bissegger moest zich tevreden stellen met de vierde plaats, nadat hij lange tijd aan de leiding had gestaan. De vijfde plek was voor Max Walscheid. Tour de France-winnaar Pogačar besloot de individuele tijdrit op de twaalfde positie, op 1m21s van Küng. Jos van Emden was op de elfde stek de beste Nederlander.

Uitslag EK tijdrijden 2021

1. Stefan Küng (Zwitserland) 22,4 km in 24m29s

2. Filippo Ganna (Italië) op 8s

3. Remco Evenepoel (België) op 15s

4. Stefan Bissegger (Zwitserland) op 23s

5. Max Walscheid (Duitsland) op 38s

Parcours

De individuele tijdrit wordt gehouden in Fürstenfeldbruck, ongeveer dertig kilometer ten westen van München. Deze plaats met ongeveer 37 duizend inwoners en waardoorheen de rivier de Amper loopt, is onlosmakelijk verbonden met het Bloedbad van München tijdens de Olympische Spelen van 1972: leden van de Palestijnse terreurbeweging Zwarte September gijzelden elf Israëlische sporters en officials in het olympisch dorp in München en eisten de vrijlating van honderden Palestijnse gevangenen in Israëlische cellen.

Bij de gijzeling en de mislukte reddingspoging, onder meer op het militair vliegveld van Fürstenfeldbruck, kwamen alle Israëliërs om het leven. Ook vijf gijzelnemers en een Duitse agent kwamen om.

De tijdrit is 24,0 kilometer lang en begint voor het imposante klooster van Fürstenfeldbruck. Vanuit de start gaat de weg meteen omhoog, maar deze eerste klim moet geen problemen opleveren voor de profs is de verwachting. Na 1,3 kilometer is het oppassen bij een dalende rechterbocht.

Daarna loopt de route naar Schöngeising, waar het opletten is bij opnieuw een dalende bocht naar rechts en een smalle bocht naar links. Dan begint de weg weer omhoog te lopen, maar ook de klim naar Landsberied mag de renners niet verontrusten. Het parcours gaat verder naar Jesenwang en het enige tussenpunt, waar na 15,3 kilometer alle tussentijden worden opgenomen.

Vanaf het tussenpunt gaat het parcours over vlakke en licht dalende wegen terug naar Fürstenfeldbruck. Als de renners de stad weer hebben bereikt, volgen nog een rechter- en een scherpe linkerbocht tot de laatste rechte lijn naar de finish die ook weer bij het klooster ligt. In de finale is het nog wel even opletten voor straatmeubilair als vluchtheuvels.

Al met al telt het parcours maar een handvol bochten waar de renners écht moeten remmen. De andere bochten moeten op snelheid kunnen worden genomen. Omdat de route weinig moeilijkheden kent, worden gemiddelde snelheden van 50 per uur verwacht en de meeste mannen zullen waarschijnlijk een eindtijd onder de dertig minuten laten optekenen.

Woensdag 17 augustus, Fürstenfeldbruck – Fürstenfeldbruck (24 km)

Afstand: 24,0 kilometer

Hoogtemeters: 180 meter

Start: 17.00 uur (eerste renner)

Finish: rond 18.45 uur (laatste renner)

Favorieten

Wout van Aert? Die slaat het EK over. Tadej Pogačar? Die neemt een maand rust voordat hij gaat toewerken naar zijn doelen later in het seizoen. Remco Evenepoel, Ethan Hayter, Primož Roglič, Thymen Arensman en Edoardo Affini? Die willen allemaal zo fris mogelijk aan de start staan van de Vuelta a España, die vrijdag begint. Het is strepen in de lijst van beste tijdrijders op de website van ProCyclingStats. Ook Geraint Thomas, Bauke Mollema, Jonas Vingegaard, Kasper Asgreen, Yves Lampaert, Tom Dumoulin en Victor Campenaerts zijn er om uiteenlopende redenen niet bij.

De EK-tijdrit zou in eerste instantie ook zonder Filippo Ganna worden betwist. In de loop van de maandag raakte echter bekend dat de wereldkampioen tóch aan de start verschijnt van de rit tegen de klok en daarmee is de wedstrijd meteen een topfavoriet rijker. De Italiaan legde al twee keer beslag op de regenboogtrui in het tijdrijden en gaat nu opnieuw proberen de Europese trui toe te voegen aan zijn indrukwekkende palmares; in 2021 kwam hij in Trento, in eigen land, nog acht seconden tekort voor de titel. Mattia Cattaneo is de tweede Italiaan aan de start; in de lange tijdritten van de Dauphiné en de Tour reed hij knap naar de top-10.

Titelverdediger Stefan Küng krijgt met Filippo Ganna plots een sterke concurrent erbij tijdens het EK tijdrijden. De Zwitser kan echter vertrouwen putten uit de Europese rit tegen de klok van vorig jaar toen hij de Italiaan met acht seconden klopte. Bovendien versloeg hij met Remco Evenepoel en Stefan Bissegger nog twee grote namen in deze discipline. Hoewel Küng dit seizoen nog niet heeft gewonnen, is hij wel aan een ijzersterk jaar bezig met derde plaatsen in Parijs-Roubaix en de E3 Saxo Bank Classic en de vijfde plek in de Ronde van Zwitserland als grote uitschieters.

Zwitserland is het land van de dure horloges, maar ook van tijdrijders. Naast Küng heeft het land met Stefan Bissegger nog een sterke troef. Muni, zoals zijn bijnaam luidt, was vorig jaar bij zijn eerste deelname al vierde op het EK tijdrijden. Hij begon het seizoen veelbelovend door de tijdrit van de UAE Tour te winnen; hij klopte daar Ganna, Tom Dumoulin, Tadej Pogačar, João Almeida en Mikkel Bjerg. Deze zomer was hij echter het speeltje van de pechduivel: in de openingstijdrit kon hij door een val een goede uitslag vergeten en ook in de tweede tijdrit kampte hij met pech.

Voor Nederland gaat Jos van Emden op jacht naar een mooi resultaat. De 37-jarige renner van Jumbo-Visma gaat op voor zijn vijfde EK tijdrijden. Zijn beste resultaat is tot nu toe een vijfde plaats in 2017, tijdens de kampioenschappen in Herning. Sindsdien was hij achtste in 2018 en 2019 en elfde in 2021. Ook dit jaar liet Van Emden zien dat hij nog altijd tot de betere tijdrijders van de wereld hoort door in de openingstijdrit van Tirreno-Adriatico naar de achtste plaats te rijden. Tijdens het NK in Emmen greep hij met een vierde plek net naast het podium.

België zag in aanloop naar het Europees kampioenschap Yves Lampaert afhaken vanwege ziekte, waardoor Rune Herregodts de enige Belgische tijdrijder aan het vertrek is. De 24-jarige renner van Sport Vlaanderen-Baloise is een goede achtervolger op de baan en staat op de weg ondertussen bekend als een echte hardrijder. Herregodts won dit jaar een rit in de Ruta del Sol en de SAZKA Tour en was vierde in de Brussels Classic en het Belgisch kampioenschap tijdrijden, zevende in de Trofee Maarten Wynants en dertiende in het eindklassement van de Tour de Hongrie.

Denemarken heeft een reputatie op het gebied van tijdrijders en hardrijders en schuift Mikkel Bjerg naar voren voor het EK tijdrijden. De 23-jarige renner van UAE Emirates werd als belofte drie jaar op rij wereldkampioen in het rijden tegen de klok. Sinds zijn stap naar de profs ontwikkelt hij zich steeds meer tot een allround renner en dit jaar speelde hij een belangrijke rol voor Tadej Pogačar tijdens de Tour de France. Daar reed hij nog sterk naar de dertiende plaats in de tijdrit op de een-na-laatste dag.

Namens Frankrijk zijn Anthony Roux en Kévin Vauquelin opgesteld, maar de kans dat zij zich mengen in de strijd om de medailles is klein. Datzelfde geldt voor ervaren renners als Jan Barta (Tsjechië) en Maciej Bodnar (Polen). Op een goede dag kunnen zij een mooie top-5 eruit slepen voor hun land. Max Walscheid moet de meubelen redden namens thuisland Duitsland. Hij werd vorig jaar nog knap vijfde op het EK tijdrijden in Italië en was eind 2021 ook een belangrijke schakel in de gouden Mixed Relay ploeg op het WK wielrennen.

Met interesse kijken we ook naar Rainer Kepplinger namens Oostenrijk. Hij heeft een verleden als roeier en is doorgebroken dankzij de eSports-wedstrijden. Volgend jaar koerst hij voor Bahrain Victorious, nadat hij onder meer indruk maakte tijdens het Oostenrijks kampioenschap tijdrijden, door tweede te worden achter Felix Großschartner maar voor onder meer Matthias Brändle en Tobias Bayer. Slovenië rekent dan weer op de hardrijderskwaliteiten van Jan Tratnik. Geen pure tijdrijder, maar wel een erkende hardrijder, die volgend jaar zal uitkomen voor Jumbo-Visma.

De definitieve startlijst is op het moment van publiceren nog niet bekend. Het kan zijn dat er later nog aanpassingen doorgevoerd worden.

Favorieten volgens WielerFlits:

Website organisatie

Deelnemerslijst

Starttijden

Weer en TV

Woensdag is er kans op een bui, maar op deze termijn valt nog niet goed aan te geven wanneer deze buien vallen. Dat laat Weeronline ons weten. Volgens de laatste berekeningen komt het pas in de avond tot buien en treffen de vrouwen het bij de tijdrit. Mogelijk krijgen de mannen wel met buien te maken, want zij beginnen pas om 17:30 uur.

Het EK tijdrijden is live te zien bij Sporza, dat op Eén (vanaf 17.00 uur) en Canvas (vanaf 18.00 uur) de koers uitzendt. De NOS heeft vanaf 17.50 uur een live-uitzending op NPO2 waarin mogelijk flitsen van de tijdrit uitgezonden worden, in afwisseling met andere sporten. Online is het EK tijdrijden ook te zien bij de NOS. Op Eurosport 1 en de online Player zie je vanaf 17.30 uur de strijd om het goud.