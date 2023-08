EK veldrijden komt in 2025 naar Vlaanderen

Goed nieuws voor de Belgische liefhebbers van het veldrijden: het EK cyclocross komt in 2025 naar Middelkerke. Voor de elite mannen is het de eerste keer dat ze het Europees kampioenschap op Vlaamse bodem zullen rijden. Het EK zal op 8 en 9 november plaatsvinden.

“Het EK veldrijden is een nieuwe opportuniteit om onze (sportieve) uitstraling in het buitenland te versterken en om in eigen land mensen te stimuleren om te sporten. Het veldrijden komt in 2025 thuis in de bakermat van de koers”, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts. “We gaan Vlaanderen in de vitrine zetten en de fans warm maken om ook zelf in beweging te komen.”

Ook Jean-Marie Dedecker, burgemeester van Middelkerke, is trots: “Middelkerke sluit opnieuw de koersfiets in de armen. Na een succesvolle reeks BK’s zijn we bijzonder trots dat we gastgemeente zijn voor het EK veldrijden in 2025. We zijn vooral blij dat het pure en natuurlijke parcours op het militair domein in Lombardsijde een herkansing krijgt”, doelt hij op het BK zonder publiek. “Nu zijn we klaar om de atleten en de cyclocrossfans van over heel het continent met open armen te ontvangen.”

Volgend seizoen zal het Europees kampioenschap veldrijden plaatsvinden in het Franse Pontchâteau. Een jaar later trekken de veldrijders naar Pontevedra in Spanje.