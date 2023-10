dinsdag 31 oktober 2023 om 13:26

Zware regenval en snoeiharde wind: extreem weer verwacht voor EK veldrijden in Pontchâteau

Het EK veldrijden in Pontchâteau lijkt onder barre omstandigheden verreden te zullen worden. Vooral voor zaterdag, als onder meer de elite vrouwen hun cross afwerken, wordt enorm slecht weer verwacht. Weeronline.nl voorspelt dat er die dag 39,8 millimeter regen zal vallen en dat er windkracht 6 zal staan.

De zaterdag van het EK veldrijden begint om 11.00 uur met de wedstrijden voor junioren vrouwen. Om 13.30 uur zijn de beloften aan de beurt. De elite vrouwen vormen om 15.00 uur het sluitstuk. Allen zullen zij te maken hebben met een straffe zuidwestenwind vanaf zee, de nodige regen en temperaturen rond de dertien graden.

Een dag later lijkt het weer in Pontchâteau, in het departement Loire-Atlantique, enigszins op te knappen. Al zullen ook de junioren mannen (11.00 uur), beloften vrouwen (13.30 uur) en elite mannen (15.00 uur) het waarschijnlijk niet droog houden. Zondag is de kans op neerslag 70% en is de wind enigszins afgezwakt, al blijft deze met 5 Beaufort stevig.