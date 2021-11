EK veldrijden niet gehinderd door nieuwe coronamaatregelen

Dinsdagavond kondigde het Nederlandse demissionair kabinet verscherpte coronamaatregelen aan, omdat de besmettingscijfers en de ziekenhuisopnames (inclusief een hogere bezetting van de IC-bedden) rondom COVID-19 opnieuw stijgen. De organisatie van het EK veldrijden in Drenthe ondervindt er geen extra last van, laat het aan WielerFlits weten.

In totaal doen dit weekend 323 crossers mee in zes categorieën. Decor van de titelstrijd is de VAM-berg in Drenthe en naar eigen zeggen is de organisatie er klaar voor om vele duizenden toeschouwers te herbergen.

De nieuwe maatregelen vanuit de overheid vragen de organisatie wel om de QR-code (het coronatoegangsbewijs) van alle aanwezigen tijdens EK te scannen. “Na een groen vinkje kan er onbelemmerd gekeken, aangemoedigd, gefeest, gegeten en gedronken worden”, aldus de organisatie.

Bovenop de VAM-berg is een grote publiekstent geplaatst waar alle veldritsupporters ‘sfeervol en gastvrij ontvangen worden met muziek, eten en drinken’. Ook op verschillende plekken rondom het parcours zijn horecagelegenheden voorzien en zorgen dweilorkesten voor extra sfeer.

De organisatie laat weten blij te zijn om de sportliefhebbers weer te mogen verwelkomen voor een kennismaking met de Col du VAM. Samen met de fans willen ze er een geweldig en verantwoord wielerfeest van maken.