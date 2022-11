EK veldrijden 2022 in Namen: Voorbeschouwing wedstrijd voor elitemannen

Het EK veldrijden in Namen voor mannen belooft een spannende strijd te worden. Lars van der Haar en Eli Iserbyt zijn de twee grote favorieten, maar er zijn een aantal gevaarlijke crossers die in de buurt kunnen komen van de Europese titel. Wie volgt Van der Haar op? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Zoals je kon lezen in de voorbeschouwing van het EK voor vrouwen konden de rensters al in 2003 strijden voor de Europese titel. De mannen junioren en mannen beloften konden dat toen ook al. Een EK voor de elite-categorie kwam er pas vele jaren later. In 2015 kroonde Lars van der Haar in het Nederlandse Huijbergen zich tot de eerste Europees kampioen bij de elitemannen. Wout van Aert, die nog nooit de EK-titel won bij de profs, en Kevin Pauwels mochten mee op het podium.

Een mooie titel voor Van der Haar, al zagen de profs het EK vooral als een overbodige wedstrijddag op een al overvolle kalender. Met de jaren steeg het kampioenschap echter in waarde. Toon Aerts ondervond het nadat hij in 2016 de titel pakte in het Franse Pontchâteau. Aerts reed op een goed moment weg bij de favorieten, waar er bijzonder hard naar elkaar gekeken werd. Voor de jonge Aerts was het een prachtige zege.

“Een zege die een rechtstreekse invloed op mijn carrière had”, zei Aerts daarover. “Meer organisatoren wilden mij aan de start en ik kon iets meer startgeld opstrijken. Die sterrentrui zorgde zowel voor herkenning als erkenning, en mijn aanzien in het veldritpeloton groeide sneller dan verwacht.”

Na de overwinning van Aerts ging Mathieu van der Poel drie jaar na elkaar met de Europese titel naar huis. Het EK van 2020 in het Italiaanse Silvelle is er eentje die nog goed in ons geheugen gebakken zit. Van der Poel moest er, in zijn regenboogtrui, afrekenen met een grote groep Belgen. Pas in de slotronde kon MVDP afstand nemen van zijn concurrenten, al bleef Eli Iserbyt altijd binnen handbereik. Aan de streep had de Belg maar drie seconden achterstand op Van der Poel.

De Nederlander is dankzij zijn drie Europese titels de recordhouder. Mocht Van der Haar het EK in Namen op zijn naam schrijven, zet hij zich naast zijn landgenoot.

Laatste winnaars EK veldrijden

2021: Lars van der Haar

2020: Eli Iserbyt

2019: Mathieu van der Poel

2018: Mathieu van der Poel

2017: Mathieu van der Poel

2016: Toon Aerts

2015: Lars van der Haar

Vorig jaar

Uitslag mannen – EK veldrijden op VAM-berg

1. Lars van der Haar in 1u1m44s

2. Quinten Hermans op 25s

3. Michael Vanthourenhout op 54s

4. Toon Aerts op 1m34s

5. Laurens Sweeck op 1m52s

Wedstrijdverslag

Parcours

De Citadelcross Namen is al jaren een klassieker op de veldritkalender. Nu ook de Europese kampioenschappen naar Namen afzakken, heeft de organisatie een aantal dingen aangepast aan het parcours. “Het parcours is voor een groot stuk dat van de voorbije wereldbekercrossen. Het is sowieso altijd al een van de zwaardere crossen van het seizoen, het moet niet nog selectiever worden”, liet parcoursbouwer Ervin Vervecken weten via een persbericht van Belga.

Desondanks is de cross toch wat pittiger geworden. “Bovenaan het kasteel ligt een nieuwe brug en extra lus met een pittige klim. Vlak voor de aankomst keert de helling terug die een jaar of zes geleden ook in het parcours zat. Als de beslissing nog niet eerder gevallen is, kan het zeker daar nog”, aldus Vervecken.

Voor het EK is er ook gekozen voor een aparte startstrook. De renners zullen op kasseien beginnen aan hun kampioenschap, waarna er meteen richting de zware beklimming wordt getrokken. De hartslagen zullen met andere woorden meteen sky high zijn.

Een ander sleutelpunt in de zware omloop is natuurlijk de memorabele schuine kant. Vorig jaar werd er daar voor de wereldbekermanche ook iets aan veranderd. “De magie van die schuine kant was de afgelopen jaren een beetje weg”, vertelde Vervecken destijds aan WielerFlits. “We hebben nu het tracé zodanig opgeschoven dat de palen juist op het padje worden geklopt, waardoor de renners twee tot drie meter hoger moeten rijden. Normaal is de strook nu terug meer schuiverig, glad en technisch. Spektakel verzekerd.”

Programma en info

Programma

Zaterdag 5 november:

11.00 uur: Vrouwen Junioren U19

13.15 uur: Mannen Beloften U23

15.00 uur: Vrouwen Elite

Zondag 6 november:

11.00 uur: Mannen Junioren U19

13.15 uur: Vrouwen Beloften U23

15.00 uur: Mannen Elite

Locatie

Route Merveilleuse, Namur (Citadel van Namen)

Publieksinformatie

Een combiticket, voor zowel zaterdag als zondag dus, kost €25 in voorverkoop en €30 aan de kassa zelf. Voor een dagticket betaal je op zaterdag €12 (voorverkoop) of €15 (dag zelf). Op zondag zijn de tickets iets duurder en betaal je €18 of €20. De tickets kan je hier kopen. Kinderen jongen dan 12 jaar mogen gratis binnen.

Praktische info

Deelnemerslijst mannen

Favorieten

In tegenstelling tot het EK bij de vrouwen, is er bij de mannen geen echte uitgesproken favoriet. Na de eerste crossen werd er vooral naar Eli Iserbyt gekeken, maar Lars van der Haar heeft zich daar inmiddels zeker naast gezet. De Nederlander verdedigt daarbovenop zijn Europese titel, die hij vorig jaar op imponerende wijze veroverde op de VAM-berg. Op de Koppenberg maakte Van der Haar ook indruk door, ondanks dat hij in een West-Vlaamse sandwich zat, de cross koeltjes af te maken. Pieken is bovendien iets wat Van der Haar zeer goed kan.

De grootste concurrent voor Van der Haar is dus Eli Iserbyt. De renner die uitkomt voor Pauwels Sauzen-Bingoal won dit seizoen al vijf crossen en is daarmee de zegekoning in de Europese crossen. In de laatste crossen was hij echter minder dominant. Iserbyt kon het zich aan de andere kant veroorloven, door onder meer zijn grote voorsprong in de Wereldbeker, om zijn pijlen al eerder te richten op het EK. Een tweestrijd tussen Van der Haar en Iserbyt is met andere woorden zeker een mogelijk scenario.

Na de twee tenoren kijken we naar Quinten Hermans. De nummer twee van Luik-Bastenaken-Luik vindt in Namen een parcours dat hem ligt met al het klimwerk. Ook de terugkeer van de klim op het einde is in zijn voordeel. Michael Vanthourenhout weet dan weer al wat winnen in Namen is. Vorig jaar klopte hij er namelijk Tom Pidcock, die later wereldkampioen werd. Op de Koppenberg, ook een zware omloop, was Vanthourenhout nog zeer dicht bij de overwinning

Als we puur naar de vorm kijken, krijgt Laurens Sweeck veel sterren. De Belgische crosser uit de provincie Antwerpen pakte vorig seizoen zijn eerste zege in de Wereldbeker, maar is echter niet de beste klimmer van het pak. Sweeck is dan wel weer een renner die op een kampioenschap boven zich kan uitstijgen, denk maar aan het BK in 2020. Na die vijf grote namen komen we bij het rijtje outsiders.

Nederland heeft er twee outsiders met Ryan Kamp en Joris Nieuwenhuis. België heeft met Toon Vandebosch, Niels Vandeputte, Daan Soete en Jens Adams ook een aantal sterke kandidaten voor een top-10. Adams was op de Koppenberg nog goed voor een vierde plaats.

Tot slot noemen we nog Michael Boros (Tsjechië), Felipe Orts Lloret (Spanje), Joshua Dubau (Frankrijk), Jakob Dorigoni (Italië) en Timon Rüegg (Zwitserland). Deze crossers kunnen verrassen met een notering in de top-10.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Lars van der Haar

** Eli Iserbyt, Quinten Hermans

* Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck, Jens Adams

Weer en TV

Het gaat geen warme dag worden in Namen zondag. De mannen zullen hun EK afwerken in temperaturen die rond de 9 à 10 graden Celsius liggen. Weeronline voorspelt daarnaast de hele dag regen, wat de cross in Namen zeker niet minder zwaar zal maken. Daarbovenop zal er ook flink wat wind uit het zuiden zijn die waait met een kracht van 4 Beaufort.

Het EK in Namen is op zondag vanaf 13.05 uur te zien op de Eurosport Player en GCN+. Sporza, op Eén schakelt een dik uur later in om 14.30 uur. Ook op Eurosport 1 is het EK van de elitemannen te bekijken vanaf 15.00 uur.