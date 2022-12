Coen Vermeltfoort en Tessa Neefjes winnen EK strandracen

Coen Vermeltfoort en Tessa Neefjes zijn de nieuwe Europese kampioenen strandracen. Aan de kust van het Franse Duinkerke zorgden zij bij de mannen en de vrouwen voor Nederlands goud.

De 34-jarige Vermeltfoort, op de weg uitkomend voor de continentale formatie van VolkerWessels, rekende in Duinkerke af met de Belg Timothy Dupont en de Fransman Samuel Leroux. Zij pakten respectievelijk het zilver en het brons. Leroux wist vorig jaar nog de Europese titel te winnen; toen versloeg hij Rick van Breda en Vermeltfoort.

Bij de vrouwen ging de EK-titel dit jaar naar Tessa Neefjes. Zij bleef Nina Kessler, een andere Nederlandse, voor. De bronzen medaille was voor de Belgische Veronique Florizoone. Neefjes is de opvolgster van Pauliena Rooijakkers, die in 2021 de betere was van Riejanne Markus en Rozanne Slik.