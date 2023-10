zondag 1 oktober 2023 om 15:58

Nederland boven op EK Gravel: Wiebes klopt Van Empel voor Europese titel

Lorena Wiebes mag zich de eerste Europees kampioene in het gravelracen noemen. De renster van SD Worx bleef na een spannende wedstrijd haar landgenote Fem van Empel voor in de sprint. De Italiaanse Elena Cecchini veroverde de bronzen medaille.

Zondag 1 oktober stond ook in het teken van het allereerste EK Gravel in Oud-Heverlee. De wedstrijd was door organisator Golazo samengevoegd met het BK Gravel en dus werden er naast Europese titels ook Belgische titels uitgedeeld. Kortom, we kregen een wedstrijd in een wedstrijd in de omgeving van Leuven. Op de deelnemerslijst prijkten namen als Fem van Empel, Lorena Wiebes, Yara Kastelijn, Denise Betsema en Sanne Cant.

Deze rensters begonnen rond de klok van 12.00 uur aan een gravelavontuur over 132,5 kilometer. Voor dit EK (én dus tevens het Belgisch kampioenschap) kozen de organisatoren voor de Brabantse Wouden, de locatie die volgend jaar ook dienst zal doen als het derde WK ooit. Na de eerste twee lokale ronden van 28,4 kilometer – met onverharde wegen in de open ruimte in Oud-Heverlee, Leuven en Bierbeek – leken nog drie rensters in aanmerking te komen voor de Europese titel.

Wiebes en Van Empel doen gooi naar Europese titel

Met Van Empel en Wiebes waren er twee Nederlandse vrouwen vertegenwoordigd in de voorste groep, net als de Australische Tiffany Cromwell (de partner van F1-coureur Valtteri Bottas, die tevens meedoet aan het EK gravel) en de Italiaanse Elena Cecchini. Barbara Guarischi keek als de eerste achtervolgster op dat moment al tegen een achterstand aan van een dikke minuut. Verder in de top-10 zagen we Pauliena Rooijakkers, Tessa Neefjes, Sanne Cant, Barbara Borowiecka en Giada Borghesi.

Cromwell, Van Empel, Wiebes en Cecchini bleven lang bij elkaar, maar in de slotfase slaagde Cromwell erin om weg te rijden van haar drie vluchtgezellen. Alleen: de 35-jarige renster was natuurlijk geen gevaar voor de Europese titel (want: Australische) en kreeg dan ook de ruimte van Wiebes, Van Empel en Cecchini. Cromwell kwam uiteindelijk als eerste over de finish en won de race, maar de Europese titel ging naar Wiebes. Die laatste rekende in de laatste rechte lijn, in een sprint, ondanks een lekke voorband af met Van Empel.

Marthe Truyen pakt Belgische titel

Cecchini bleek niet in staat om de Nederlandse dames te bedreigen en moest dus genoegen nemen met de bronzen EK-medaille. In de achtergrond werd er ook nog gestreden voor de Belgische graveltitel en die ging uiteindelijk naar Marthe Truyen. De 24-jarige renster, die uitkomt voor Fenix-Deceuninck en eerder dit jaar al derde werd in Parijs-Roubaix, kwam als achtste Europeaanse maar vooral als eerste Belgische over de finish.

Uitslag EK Gravel elitevrouwen in Oud-Heverlee 2023 (132,5 km)

Lorena Wiebes

Fem van Empel

Elena Cecchini

4. Barbara Guarischi

5. Pauliena Rooijakkers

6. Tessa Neefjes

7. Giada Borghesi

8. Marthe Truyen

* Tiffany Cromwell kwam als eerste over de finish, maar komt als Australische niet in aanmerking voor de Europese titel.