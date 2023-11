zondag 5 november 2023 om 18:35

EK 2023: Cameron Mason draagt zilveren medaille op aan overleden opa

Europees kampioen Michael Vanthourenhout en nummer drie Lars van der Haar werden op het EK-podium vergezeld door Cameron Mason. De 23-jarige Brit vond in Pontchâteau een parcours op zijn maat en wist een sterke race te bekronen met een zilveren medaille.

Voor Mason is het een EK-medaille met een speciaal randje. De talentvolle veldrijder kreeg enkele dagen geleden namelijk te maken met een sterfgeval binnen de familie. “Deze is voor mijn mama en ook voor mijn opa, die afgelopen vrijdag helaas is overleden. Ik ben heel blij dat ik dit voor hem kan doen”, liet hij na afloop weten aan Het Laatste Nieuws.

“Dit is een droom die uitkomt. Ik heb mijn eigen race gereden en weinig fouten gemaakt. Dat dit eindigt in een zilveren medaille is fantastisch. Het publiek wil de beste renners zien en vandaag was ik er daar een van”, is Mason maar wat blij met zijn zilveren plak.

Vreemde eend in de bijt

Een opvallend gegeven: Mason is de eerste niet-Nederlander en niet-Belg op het podium van het Europees kampioenschap bij de elite mannen. Sinds de eerste editie in 2015 stonden er uitsluitend Belgen en Nederlanders op het EK-podium. België veroverde tot dusver zestien EK-medailles, voor Nederland staat de teller voorlopig op tien plakken.