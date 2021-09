EK 2021: Starttijden individuele tijdrit mannen, vrouwen en beloften

Donderdag 9 september staat het EK wielrennen in Trentino in het teken van de tijdritkampioenschappen. Achtereenvolgens de beloften-vrouwen, de elite-vrouwen, de beloften-mannen en de elite-mannen komen dan in actie. WielerFlits zet de belangrijkste starttijden op een rij.

Starttijden EK tijdrijden beloften vrouwen 2021

09.15 uur – Sara Martin (eerste starter)

09.21 uur – Shirin van Anrooij

09.22 uur – Julie De Wilde

09.23 uur – Vittoria Guazzini

09.38 uur – Lieke Nooijen

09.39 uur – Shari Bossuyt

09.40 uur – Elena Pirrone

09.41 uur – Marta Jaskulska

09.42 uur – Hannah Ludwig (laatste starter)

Starttijden EK tijdrijden elite vrouwen 2021

10.45 uur – Gloria Rodriguez (eerste starter)

10.47 uur – Ann-Sophie Duyck

10.52 uur – Elena Cecchini

10.53 uur – Lisa Klein

10.54 uur – Elisa Chabbey

10.55 uur – Riejanne Markus

11.00 uur – Emma Norsgaard

11.05 uur – Sara Van de Vel

11.10 uur – Anna Kiesenhofer

11.11 uur – Alena Amialiusik

11.13 uur – Audrey Cordon-Ragot

11.14 uur – Vittoria Bussi

11.15 uur – Lisa Brennauer

11.16 uur – Marlen Reusser

11.17 uur – Ellen van Dijk (laatste starter)

Starttijden EK tijdrijden beloften mannen 2021

14.15 uur – Kristinn Jonsson (eerste starter)

14.19 uur – Johan Price-Pejtersen

14.29 uur – Tim van Dijke

14.32 uur – Arno Claeys

14.39 uur – Fran Miholjevic

14.44 uur – Juan Ayuso

14.53 uur – Filip Maciejuk

14.58 uur – Daan Hoole

14.59 uur – Michel Hessmann

15.00 uur – Filippo Baroncini

15.01 uur – Lennert Van Eetvelt

15.02 uur – Alexandre Balmer

15.03 uur – Søren Wærenskjold (laatste starter)

Starttijden EK tijdrijden elite mannen 2021

16.00 uur – Julius van den Berg (eerste starter)

16.02 uur – Kasper Asgreen

16.09 uur – Edoardo Affini

16.10 uur – Rune Herregodts

16.12 uur – Stefan Bissegger

16.20 uur – Jos van Emden

16.22 uur – Mikkel Bjerg

16.25 uur – Maciej Bodnar

16.30 uur – João Almeida

16.31 uur – Jan Barta

16.32 uur – Ryan Mullen

16.33 uur – Max Walscheid

16.34 uur – Tadej Pogačar

16.35 uur – Filippo Ganna

16.36 uur – Remco Evenepoel

16.37 uur – Rémi Cavagna

16.38 uur – Stefan Küng (laatste starter)