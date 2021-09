EK 2021: Voorbeschouwing individuele tijdrit vrouwen

Nederland heeft voorlopig een 100% score op het EK tijdrijden, maar de kans is groot dat dit jaar een einde wordt gemaakt aan die zegereeks. In Trentino staat maar een deel van de Europese wielertop op de startlijst van de tijdrit. Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten doen bijvoorbeeld niet mee, maar dat maakt de wedstrijd niet minder de moeite waard. Wie kroont zich donderdag tot Europees kampioen tijdrijden? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Vanaf 1995 vinden er jaarlijks Europese wegkampioenschappen plaats, voor mannen en vrouwen. Twee jaar later worden ook de eerste truien verdeeld na een tijdrit, zij het dat die truien enkel voor junioren en beloften zijn bestemd. Pas in 2016 werden de elites aan het programma toegevoegd. In en om het Franse Plumelec mochten de elitevrouwen uiteindelijk voor het eerst strijden om de Europese kampioenstrui.

De fanclub van Ellen van Dijk had er wel fiducie in en zij zakte af naar het Bretonse land. Daar werden ze beloond voor het getoonde vertrouwen: Van Dijk snelde met achttien seconden voorsprong op landgenote Anna van der Breggen naar de titel. Een jaar later was Denemarken uitverkoren om de titelstrijd te organiseren, maar het nieuwe decor deed de kampioenstrui niet van eigenaresse verwisselen. Het was opnieuw Van Dijk die het haalde. Ditmaal was het Ann-Sophie Duyck die dichtst bij haar in de buurt kwam, al werd de Belgische nummer twee toch al bijna op een minuut gereden. Van der Breggen sleepte opnieuw een medaille in de wacht: brons.

Een jaar later stonden de twee Nederlandse vrouwen weer op het podium bij het derde en laatste EK tijdrijden. Het werd een herhaling van het scenario van Plumelec, al scheelde het in Glasgow wel bijzonder weinig tussen de twee hardrijdsters. Aan de meet was het verschil tussen goud en zilver twee luttele seconden, in het voordeel van Van Dijk. Weer een jaar later was het in Alkmaar minder spannend: de Duitse Lisa Klein moest al een halve minuut toegeven en Lucinda Brand werd op 52 seconden gereden.

Laatste winnaars EK tijdrijden voor vrouwen

2020: Anna van der Breggen

2019: Ellen van Dijk

2018: Ellen van Dijk

2017: Ellen van Dijk

2016: Ellen van Dijk

Vorig jaar

Je zou denken dat ze alle grote wedstrijden al eens had gewonnen, maar vorig jaar was Anna van der Breggen voor het eerst de beste op het EK tijdrijden. Na twee tweede plaatsen (2016 en 2018) en een derde plek in 2017, was het in 2020 eindelijk raak. Overigens heeft ze de Europese kampioenstrui nooit in competitie gedragen. De eerste individuele tijdrit die ze na het EK reed, was het wereldkampioenschap. Die race wist ze net als de wegwedstrijd te winnen. In de rangorde van kampioenstruien gaat er niets boven de regenboogtrui.

In het Franse Plouay doorbrak Van der Breggen de hegemonie van Ellen van Dijk, die de laatste vier edities van het EK tijdrijden won. De voorspelde tweestrijd tussen de Nederlandse dames kwam er ook, maar echt spannend werd het niet.

Van der Breggen wist de voor haar gestarte Marlen Reusser, die uiteindelijk derde werd, in te halen. En dat terwijl Van Dijk datzelfde flikte bij de voor haar gestarte Lisa Klein. Reusser en Klein werden vooraf allebei ingeschat als outsiders voor het goud, maar er bleek geen maat te staan op de oranjevrouwen.

Van der Breggen werkte de tijdrit af in 34.03 minuut en belandde daarmee in de hot seat. Van Dijk kwam er niet aan te pas en moest aan de finish een halve minuut toegeven op haar concurrente.

Uitslag EK tijdrijden voor vrouwen 2020 (25,6 km)

Anna van der Breggen in 34m03s

Ellen van Dijk +31s

Marlen Reusser +59s

4. Lisa Brennauer +1m14s

5. Vittoria Bussi +1m33s

Parcours

Op het EK tijdrijden worden alle categorieën over hetzelfde parcours gestuurd. Dit jaar is er een traject uitgetekend van 22,4 kilometer. Voor de rensters die ook het WK tijdrijden zullen rijden, is de Europese titelstrijd een goede graadmeter. In Vlaanderen wacht twee weken later een eveneens vlak parcours van 30,3 kilometer tussen Knokke-Heist en Brugge.

Rensters met een grote motor zijn op dit parcours in het voordeel, want grote hindernissen zijn er niet. Het traject tussen start en finish telt slechts 172 hoogtemeters, wat voor rensters van dit niveau te verwaarlozen is. De enige noemenswaardige obstakels zijn een aantal technische bochten, waaronder een terugdraaiende bocht van honderdtachtig graden, net voor het 10-kilometerpunt.

Start- en finish zijn in Trento, de hoofdstad van de Italiaanse autonome regio Trentino-Zuid-Tirol en de provincie Trente. De stad heeft zo’n 115.000 inwoners en heeft een goed aangeschreven universiteit. Het is de geboorteplaats van heel wat Italiaanse wielrenners, denk aan Daniel Oss, Moreno Moser, Gianni Moscon en Nicola Conci. Het startpodium staat pal voor wetenschapsmuseum MUSE, ontworpen door architect Renzo Piano.

Vervolgens gaat het over behoorlijk rechte wegen, uitgezonderd een rotonde al vroeg op het parcours, naar het eerste en enige tussenpunt van de dag na iets meer dan tien kilometer. Na het horen van de tussentijden volgt er een U-bocht in het parcours, gevolgd door een passage over de brug van Mattarello, waarbij de renners de rivier Adige oversteken. Vervolgens gaat het weer richting Trento, waar de eindtijden worden opgemeten.

In de laatste kilometers volgen nog een paar scherpe bochten en dus is het bij momenten nog wel even een kwestie van opletten. De finishstreep is getrokken op het Piazza delle Donne Lavoratrici.

Donderdag 9 september, Trento – Trento (22,4 km)

Start: 10.45 uur (eerste renster)

Finish: rond 11.45 uur (laatste renster)

Favorieten

Sinds de eerste editie in 2016 ging de Europese titel ieder jaar naar Nederland. Na vier keer Ellen van Dijk en vorig jaar Anna van der Breggen is de kans groot dat dit jaar de Nederlandse hegemonie voor het eerst wordt doorbroken. Topfavoriete voor de wit-blauwe kampioenstrui komt niet uit de lage landen, maar uit Zwitserland, denkt Roxane Knetemann, oud-prof en wieleranalist bij de NOS. Voor de gelegenheid laat ze haar licht schijnen over de favorieten voor de tijdrit.

In pole position voor de Europese tijdrittitel staat Marlen Reusser. “Vorige week won ze nog de tijdrit in de Simac Ladies Tour. Ze was toen 18 seconden sneller dan Ellen van Dijk. Dat gaat de strijd worden: Reusser versus Van Dijk. Het gaat heel interessant worden wie op het hoogste plekje mag gaan staan. Ellen gaat een topdag nodig hebben om voor de vijfde keer Europees kampioen tijdrijden te worden, terwijl Reusser ook kan winnen als ze net iets minder is. Zeker als je kijkt naar hoe de Zwitserse afgelopen weekend reed in de Vuelta.”

De 29-jarige renster van Alé BTC Ljubljana soleerde namelijk naar de ritzege in de openingsetappe van de vierdaagse Ronde van Spanje voor vrouwen. Een dag later werd ze tweede in de 7,3 kilometer korte, maar zeer lastig klimtijdrit naar Manzaneda. Na vier dagen koers eindigde Reusser als tweede in het algemeen klassement, met een achterstand van 1.34 minuut op eindwinnares Annemiek van Vleuten.

Overigens heeft Van Vleuten nog nooit deelgenomen aan het EK tijdrijden en ook dit jaar focust ze zich alleen op de wegrit. “Wat ik mij wel afvraag: piekt Reusser niet te vroeg? Als je nu al zó goed bent, kun je dat dan nog rekken tot het WK wielrennen over twee weken in Vlaanderen?”, aldus Knetemann.

De grootste uitdager van Reusser is dus Van Dijk. Met vier Europese titels weet ze wat er nodig is om deze wedstrijd te winnen. De inmiddels 34-jarige renster van Trek-Segafredo is bezig aan een sterk seizoen, met tijdritzeges in de Healthy Ageing Tour, Lotto Belgium Tour (proloog), de ploegentijdrit in de Giro en tweede plaatsen op het NK tijdrijden (achter Anna van der Breggen) en in de proloog van de Simac Ladies Tour (achter Vos).

“Een andere renster die ik zeker wil noemen is Riejanne Markus. Zij rijdt op dit moment ook best wel goed”, vertelt Knetemann. “In Italië treft zij een parcours dat haar moet liggen. Rechttoe, rechtaan. Er zitten wel een paar rotondes en wat lastige bochten in het parcours, maar verder is het vlak. Dat past haar goed.”

“Twee andere dames die niet mogen ontbreken komen uit Duitsland; Lisa Brennauer en Lisa Klein. De 33-jarige Brennauer won dit jaar de wegwedstrijd én de tijdrit op het Duits kampioenschap. Op de Olympische Spelen eindigde ze in beide wedstrijden als zesde, en vorig jaar op het EK in Plouay eindigde ze net naast het podium als vierde.”

Haar 25-jarige landgenote Klein ontwikkelt zich steeds meer als tijdrijder. In de Baloise Ladies Tour, afgelopen juli, was ze in zowel de proloog als de individuele tijdrit de snelste. Mede dankzij die overwinningen won ze ook het eindklassement. Op de Olympische Spelen in Tokio nam ze alleen deel aan de tijdrit, waar ze met een dertiende plek niet helemaal aan de verwachtingen voldeed. In de Simac Ladies Tour werd ze eind vorige maand dan weer vierde in de tijdrit.

De laatste ster krijgt Emma Norsgaard toebedeeld. Het jonge talent van Movistar is snel naam aan het maken in vrouwenwielrennen met podiumplekken in klassiekers en sprintritten, maar ook tegen de klok komt ze goed uit de verf. De Deense werd in juni nationaal kampioen en op het vlakke parcours van de tijdrit in Gennep, in de Simac Ladies Tour, werd ze vijfde. Tegenover de grote tijdritkannonen zal ze nog net te kort komen, maar wanneer ze een goede dag heeft, kan de derde plek in zicht komen.

Tot slot staat ook Anna Kiesenhofer, de winnares van de olympische wegrit aan de start. Kan zij verrassen? “Ik durf niet meteen ‘nee’ te zeggen”, aldus Knetemann. “Maar deze tijdrit zal voor haar niet selectief genoeg zijn. De tijdritten waar ze goed heeft gepresteerd, hadden altijd veel hoogtemeters. Deze tijdrit is als een biljartlaken, hartstikke vlak. Al werd ze op het EK in Alkmaar in 2019 wel vijfde en dat was een parcours met veel wind, dat nog vlakker was dan het parcours in Trentino.”

Namens België komen Ann-Sophie Duyck en Sara Van de Vel in actie op het Europees kampioenschap tijdrijden in Trentino.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Marlen Reusser

** Ellen van Dijk, Riejanne Markus

* Lisa Brennauer, Lisa Klein, Emma Norsgaard

Website organisatie

Deelnemerslijst (UEC)

Weer en TV

Het belooft donderdag prima weer te worden in de regio Trentino. De gemiddelde temperatuur zal in de middag schommelen rond de 28 graden Celsius en verder blijft het de hele dag droog. De wind waait matig tot zwak vanuit het zuidwesten en zal geen al te grote rol spelen.

Het EK tijdrijden voor vrouwen is donderdag in zijn geheel te zien op televisie bij Sporza op Eén en via Eurosport 1 vanaf 10.45 uur. De NOS zendt de wedstrijd online uit via een livestream met commentaar van Danny Nelissen en Roxane Knetemann.