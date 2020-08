EK 2020: Voorbeschouwing tijdrit mannen

Er wordt dit jaar toch nog een Europees kampioenschap verreden. De meeste Europese tijdrittoppers zijn door uiteenlopende redenen dan misschien wel niet aanwezig in Plouay, er wordt toch een trui vergeven. Wie neemt de sterrentrui van Remco Evenepoel maandag over? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Het Europees kampioenschap tijdrijden voor profs gaat niet heel ver terug in de geschiedenis. Aankomende week wordt de sterrentrui pas voor de vijfde keer vergeven. Op initiatief van de Europese wielerbond UEC kwam in 2014 het idee op om een continentale titelstrijd voor de profs te organiseren.

Het idee kwam niet uit de lucht vallen. Al sinds 1995 werden er jaarlijks Europese kampioenschappen georganiseerd. Deelname was toen alleen nog maar mogelijk voor beloften. Het leverde een aantal bekende winnaars op, zoals Adriano Malori, Marcel Kittel en Alex Dowsett. Zij zouden zich allemaal nog eens laten gelden in profcategorie.

In 2016 werd het EK tijdrijden dan voor het eerst bij de profs georganiseerd. De Franse stad Plumelec had de eer gekregen om dit kampioenschap te hosten. Met Jonathan Castroviejo kon het een Spanjaard huldigen als eerste winnaar. Een goede tijdrijder, die even daarvoor al vierde was geworden op de Olympische Spelen.

Na de overwinning van Castroviejo begon de Belgische dominantie in deze discipline. Victor Campenaerts kreeg in 2017 de sterrentrui om de schouders gehangen, nadat hij Maciej Bodnar nipt was voorgebleven in het Deense Herning. Een jaar laten zou hij zijn titel verdedigen in Glasgow. Vorig jaar was Campenaerts niet van de partij: Remco Evenepoel eiste in Alkmaar de titel voor zichzelf op.

Laatste vier winnaars EK tijdrijden mannen

2016: Jonathan Castroviejo

2017: Victor Campenaerts

2018: Victor Campenaerts

2019: Remco Evenepoel

Vorig jaar

Remco Evenepoel was al hot na zijn overwinning in de Clásica San Sebastián, maar na zijn Europese titel tegen de klok vorig jaar kon de renner uit Schepdaal niet meer stuk bij het Belgische wielerpubliek. In Alkmaar boekte Evenepoel een heel emotionele zege, die hij opdroeg aan de pas overleden Bjorg Lambrecht en Stef Loos. Enkele dagen eerder had hij al aangegeven met het winnen van de sterrentrui de sterren in de hemel te willen eren.

Evenepoel heeft zijn zege vorig jaar zeker niet gestolen. Vrij snel werd duidelijk dat de Belg bezig was aan een indrukwekkend tijdrit. Halverwege had Evenepoel al meer dan tien seconden voorsprong genomen op concurrenten Kasper Asgreen en Edoardo Affini. Een voorsprong die hij in het restant van de wedstrijd steeds verder wist uit te bouwen.

Eenmaal aangekomen in de hotseat na zijn 22 kilometer lange tijdrit begon het wachten op tijdritkanonnen Yves Lampaert, Alex Dowsett en Stefan Küng. Allen kwamen niet aan de tijd van Evenepoel, waardoor Evenepoel zich tot Europees kampioen kroonde. Asgreen werd tweede, Affini derde.

EK tijdrijden mannen in Alkmaar 2019

Remco Evenepoel (België) 22,4 km in 24m55s

Kasper Asgreen (Denemarken) +19s

Edoardo Affini (Italië) +21s

4. Stefan Küng (Zwitserland) +21s

5. Alex Dowsett (Groot-Brittannië) +22s

Volledige uitslag

Parcours

Het tijdritparcours in Plouay is een parcours zoals Tom Dumoulin hem graag zou hebben: heuvelachtig. De Nederlander staat echter niet aan de start, omdat Nederland geen tijdritafvaardiging heeft afgestuurd naar Frankrijk en de Nederlander in voorbereiding is op de Tour de France. Nergens is het echt vlak, waardoor de tijdrijders hun krachten goed moeten verdelen.

In en rondom Plouay heeft de UEC een 25,6 kilometer lang parcours uitgetekend. Na een kort begin door de stad worden de deelnemers over de D178 naar het dorpje gestuurd Kernescléden gestuurd, waarna zij langs de Scorff-rivier weer op huis aan gaan. Heel technisch is dat parcours niet: grotendeels rijden de renners rechtdoor.

De heuvels maken het parcours lastiger. Alhoewel het parcours nooit boven de 150 meter uitsteekt, rijden de renners constant op en af. Wie zichzelf al tegenkomt in de eerste omhoog lopende kilometers, kan worden afgeschreven voor de titel. Ook de laatste kilometers zijn door het profiel nog erg verraderlijk.

Afstand: 25,6 km

Hoogtemeters: 364

Start: 16.10 uur

Finish: 17.15 uur

Favorieten

Het is goed zoeken naar tien favorieten voor het EK tijdrijden. Veel tijdrittoppers staan namelijk niet aan de start in Plouay. Velen zijn zich aan het voorbereiden op de Tour de France, het EK tijdrijden past dan niet meer in het programma. Nederland is niet van de partij, omdat het EK tijdrijden niet valt te combineren met het NK op de VAM-berg. Ook regerend Europees kampioen tijdrijden Remco Evenepoel is er niet bij door een bekkenbreuk.

De ogen zullen maandag alsnog zijn gericht op België. Alhoewel Yves Lampaert, Wout van Aert en Evenepoel dus niet starten, heeft het land nog een absolute tijdrittopper in huis. Victor Campenaerts is zelfs tweevoudig Europees kampioen tijdrijden. Vocsnor is dan ook de favoriet om de sterrentrui mee naar huis te nemen.

Campenaerts is ook een van de weinige renners die al een tijdrit in de benen heeft zitten na de coronabreak. De NTT-renner stond enkele dagen geleden nog aan de start van het Belgisch kampioenschap tijdrijden, waar hij op 41,6 kilometer ‘slechts’ dertig seconden moest prijsgeven op winnaar Van Aert. Het belooft wat voor maandag, aangezien Campenaerts Van Aert inschat als de beste tijdrijder ter wereld. Jasper De Plus is de tweede deelnemer aan Belgische kant. Een zege mag misschien (nog) niet worden verwacht van de 23-jarige renner van Circus-Wanty Gobert, maar De Plus heeft een talent voor tijdrijden. Vorig jaar won hij de Chrono des Nations U23 en de Tacx Tijdrit Emmen.

Campenaerts zal stevige concurrentie krijgen uit andere landen. Alex Dowsett is kandidaat-winnaar uit Groot-Brittannië. De 31-jarige Brit werd vorig jaar vijfde op het EK en het WK tijdrijden. Voor Dowsett, die graag naar de Olympische Spelen wil, moet het beter. Om een felbegeerd plekje af te dwingen in de Britse selectie voor Tokio, zou een Europese titel niet misstaan voor Dowsett. Dit seizoen reed de renner van Israel Start-Up Nation nog geen tijdrit.

Bij Stefan Küng is dat anders. De Zwitserse hardrijder reed er al drie. Het leverde hem naast een achtste plaats in Parijs-Nice en een derde plaats in de Ronde van de Algarve zijn vierde achtereenvolgende overwinning op het Zwitsers kampioenschap op. In Belp reed Küng overtuigend naar de overwinning, voor Silvan Dillier en Stefan Bissegger. De renner van Groupama-FDJ mag maandag dromen van de sterrentrui. Hetzelfde geldt voor Tom Bohli. De 26-jarige Zwitser was ooit een groot tijdrittalent, maar Bohli heeft zijn belofte nooit kunnen inlossen. Doet hij dat maandag wel?

Edoardo Affini, de kersverse aanwinst van Jumbo-Visma voor 2021, reed als neoprof vorig jaar naar een ijzersterke bronzen medaille. De 23-jarige Italiaan heeft als oud-Europees kampioen tijdrijden bij de beloften veel in zijn mars in deze discipline. Vorig jaar kwam het er al uit bij Affini in de Ronde van Groot-Brittannië, waar hij de tijdrit op zijn naam schreef. In de individuele tijdrit van de Binck Bank Tour was hij ook al tweede. Zijn derde plaats op het Italiaanse kampioenschap tijdrijden vorige week was dan misschien wel teleurstellend, maar het staat buiten kijf dat Affini maandag een kanshebber is.

Daarna wordt het moeilijker om echte kanshebbers te vinden voor het EK tijdrijden. Rémi Cavagna is de grootste kans op een Franse overwinning. De renner van Deceuninck-Quick-Step werd vorige week Frans kampioen tijdrijden voor Benjamin Thomas en Bruno Armirail en mag het nu laten zien op een hoger niveau. Cavagna moet dat kunnen. De Fransman eindigde vorig jaar al een keer als derde in een tijdrit in de Ronde van Spanje. De 26-jarige Ryan Mullen is net als Cavagna een outsider voor de overwinning. De Ier werd op 22-jarige leeftijd vijfde op het WK tijdrijden, maar heeft daarna nooit doorgepakt. Ierland zal op hem hopen, al zijn zijn tijdritresultaten dit jaar niet om over naar huis te schrijven.

Rui Costa moet het voor Portugal gaan doen. De 33-jarige Portugees heeft in het verleden wel eens tijdritten gewonnen, zoals in de Ronde van Zwitserland in 2013. Maar die dagen liggen al ver achter Costa. Alhoewel hij nog steeds degelijke tijdritresultaten weet te behalen, lijkt het niet heel erg aannemelijk dat hij het Campenaerts en co. lastig gaat maken. Maar vergeet niet: Een oude vos verliest zijn streken niet. Ook van Jan Tratnik is het niet aannemelijk dat hij echt om de zege zal meedoen. Maar de Sloveen kan verrassen, zoals hij dat vorig jaar ook deed in de proloog van de Ronde van Romandië.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Victor Campenaerts

*** Alex Dowsett, Stefan Küng

** Edoardo Affini, Rémi Cavagna, Rui Costa

* Tom Bohli, Ryan Mullen, Jan Tratnik, Jasper De Plus

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en tv

Het blijft maandag droog in Plouay en omstreken. Volgens Buienradar wordt het 21 graden en zal er een stevige zijwind (windkracht 4 op de Schaal van Beaufort) uit het westen waaien. Sporza en Eurosport zenden het EK tijdrijden uit vanaf 16.10 uur.