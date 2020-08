EK 2020: Spanje met García en Aranburu in wegrit donderdag 20 augustus 2020 om 19:34

De Spaanse selectie voor het EK wielrennen in Plouay is rond. Bondscoach Pascual Momparler kan met Iván García, Alex Aranburu en Jon Aberasturi rekenen op rappe mannen met de nodige inhoud.

García, die volgend jaar zal uitkomen voor Movistar, won dit jaar al een etappe in Parijs-Nice. De 24-jarige renner versloeg in de derde etappe naar La Châtre niemand minder dan Peter Sagan. Aranburu is de laatste weken dan weer uitstekend op dreef, met een tweede plek in de Gran Trittico Lombardo en top 10-noteringen in Milaan-San Remo en Gran Piemonte.

Aberasturi is de laatste weken ook uitstekend bezig, maar wist dit seizoen nog niet te winnen voor zijn ploeg Caja Rural-Seguros RGA. De Spaanse selectie bestaat verder uit Gonzalo Serrano (dit jaar nog winnaar van een etappe in de Ruta del Sol), de eveneens snelle Juan José Lobato, Sergio Samitier, Diego Rubio en Lluís Mas.

De vrouwenselectie bestaat uit de volgende namen: Ane Santesteban, Eider Merino, Sheyla Gutiérrez, Mavi García, Alicia González, Alba Teruel, Lourdes Oyarbide en Gloria Rodríguez. Vooral García is uitstekend uit de coronabreak gekomen. Zo finishte ze als tweede in de Emakumeen Nafarroako Klasikoa en Strade Bianche.

Italiaanse selectie

De Spanjaarden zijn dus klaar voor het EK wielrennen. Volgens Tuttobiciweb heeft ook de Italiaanse bondscoach Davide Cassani acht renners in zijn hoofd voor de wegwedstrijd in Plouay. Elia Viviani mag van zijn ploeg Cofidis niet naar de regio Bretagne reizen, maar Cassani kan wel rekenen op de Europese kampioen van 2018: Matteo Trentin.

De selectie zou verder bestaan uit hardrijder Edoardo Affini, harde werker Manuele Boaro, sprintaantrekker Jacopo Guarnieri, klassiekerrenner Diego Ulissi en rappe mannen Davide Ballerini, Giacomo Nizzolo en Davide Cimolai. De selecties van Nederland, België en Frankrijk zijn al een tijdje bekend.