Elia Viviani past voor EK wielrennen na gezondheidsmaatregelen Cofidis

Elia Viviani zal zijn Europese titel niet verdedigen. De Italiaanse sprinter mag van zijn ploeg Cofidis niet naar de regio Bretagne (Plouay) afzakken, enkele dagen voor de start van de Tour de France.

De Franse ploeg wil geen enkel risico nemen in aanloop naar de belangrijkste wedstrijd van het seizoen, zo laat teammanager Cédric Vasseur weten. “We nemen een ingrijpende beslissing. Het is voor onze renners en stafleden verboden om nog van omgeving te veranderen in aanloop naar de Tour.”

“De renners moeten in hun ‘Cofidis-bubbel’ blijven. We testen onze medewerkers sinds de hervatting van de competitie regelmatig. Dit om besmettingen te voorkomen. Het is onze prioriteit om de gezondheid van de renners te waarborgen en het wielerseizoen zo goed mogelijk te laten verlopen.”

Dit betekent dat Viviani, die vorig jaar de Europese titel wist te veroveren in Alkmaar, niet aan de start zal staan van de wegwedstrijd in Plouay. “Ik vind het spijtig, maar ik respecteer de beslissing van mijn ploeg”, zo laat hij weten via Twitter. De wegwedstrijd voor eliteheren zal plaatsvinden op woensdag 26 augustus.

Following the decision of @TeamCOFIDIS, I will not be able to be at the start of the next European Road Championship and defend my jersey. I’m sorry but I respect the choice of my team, which first of all cares about the health of us and to preserve it in view of @LeTour. pic.twitter.com/vV2pCkjovJ

— Elia Viviani (@eliaviviani) August 18, 2020