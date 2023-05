Eindelijk raak voor Jordi Meeus in 2023: “Blij dat ik weer op niveau ben”

Jordi Meeus sprintte donderdag op imponerende wijze naar de zege in het Circuit de Charleroi Wallonie. De Belgische renner van BORA-hansgrohe klopte in de straten van Charleroi Lionel Taminiaux en Timo Kielich. “De neutralisatie en inkorting heeft veel veranderd.”

“De voorjaarsklassiekers zijn wat in het water gevallen door ziekte. Ik heb hard gewerkt en ben blij dat ik weer op niveau ben”, opende Meeus het interview met Sporza na afloop. De Belg kreeg in Wallonië zeer veel bijstand van zijn ploeg. “Na de herstart is het niet meer stilgevallen en was het volle bak koers tot aan de finish. Het was hectisch, maar de ploeg heeft super werk geleverd om mij voorin te houden.”

De sprint van Meeus was indrukwekkend, niemand kwam in de buurt van de Limburger. “De benen waren goed en ik ben blij dat ik overwinning kon pakken. Het was het plan om er een sprint van te maken en de inkorting was in ons voordeel. De neutralisatie en inkorting heeft veel veranderd. Het maakte de koers makkelijker en daarom was er zo’n grote groep samen aan de finish”, aldus Meeus.

