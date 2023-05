Vreemde situatie in Circuit de Charleroi Wallonie: koers lag meer dan uur stil

Update

In het Circuit de Charleroi Wallonie hebben de renners zeer lang stil gestaan. De oorzaak: een ongeval op het parcours – buiten koers weliswaar -, waardoor een aantal voertuigen het parcours moesten betreden. Het peloton stond van 15.20 tot en met 16.45 uur stil.

De vroege vlucht, met daarin onder meer Filippo Conca en Maurice Ballerstedt, moest als eerste halt houden. Vervolgens moest ook het peloton stoppen. De situatie geraakte echter niet snel opgelost, waardoor de aanvallers en het peloton zeer lang stil stonden.

Uiteindelijk begonnen de renners weer met rijden om 16.45 uur. Ze stonden met andere woorden ruimschoots meer dan een uur stil. De organisatie besloot daarom om de koers in te korten en twee in plaats van drie lokale lussen in te lassen.

