Jordi Meeus sprint naar eerste zege van seizoen in Circuit de Charleroi Wallonie

Jordi Meeus heeft het Circuit de Charleroi Wallonie op zijn naam geschreven. De renner van BORA-hansgrohe klopte na een koers van bijna 150 kilometer Lionel Taminiaux en Timo Kielich. Onderweg moesten de renners meer dan een uur stil staan na een ongeval – buiten koers – op het parcours.

Het Circuit de Charleroi Wallonie werd donderdag gekleurd door een vroege vlucht met daarin zes renners. Filippo Conca (Q36.5), Maurice Ballerstedt (Alpecin-Deceuninck), Red Walters (XSpeed United Continental), Gianni Marchand (Tarteletto-Isorex), Joshua Duffy (BridgeLane) en Alexander Arnt Hansen (Restaurant Suri-Carl Ras) maakten deel uit van de kopgroep.

Koers meer dan uur stil door ongeval

Op ongeveer tachtig kilometer van de streep kregen we opeens een vreemd beeld te zien: de kopgroep stond stil. Dit had alles te maken met een ongeluk buiten de koers, waardoor een aantal voertuigen ten hulp moesten komen en het parcours moesten betreden. De renners stonden echter zeer lang stil, in totaal moesten ze meer dan een uur halt houden.

De organisatie besloot dan ook om de koers in te korten. Het peloton moest niet drie, maar een lokale lus(sen) afleggen in de finale. Na de nieuwe start zetten de mannen van BORA-hansgrohe zich meteen op kop in het peloton, want zij hadden met Jordi Meeus een van de grote kanshebbers voor de zege.

Lees ook: Vreemde situatie in Circuit de Charleroi Wallonie: koers lag meer dan uur stil

Demarrages in finale

In de heuvelzone kregen we heel wat demarrages te zien in het peloton, wat nefast was voor de voorsprong van de kopgroep. Terwijl onder anderen Mike Teunissen, Dries De Bondt en de jongens van Lotto Dstny koers maakten, werden de vroege vluchters weer ingerekend. Het peloton spatte op dat moment ook even uit elkaar door het harde tempo, maar de achtervolgende groepen vonden redelijk snel weer de aansluiting.

De demarrages stopten niet in de laatste twintig kilometer. De 18-jarige William Eaves koos het hazenpad en reed een aantal kilometers voor het peloton uit. Slechts een aantal kilometers, want het peloton trok zeer hard door richting de streep. Op de laatste heuvel van de dag werd er vooral tempo gemaakt door de mannen van BORA-hansgrohe en Intermarché-Circus-Wanty. Zij mikten duidelijk op een sprint.

Meeus imponeert

Uiteindelijk kwam er ook een sprint in Charleroi. Lotto Dstny zorgde voor een goede lead-out in de laatste kilometer, al zat sprinter Milan Menten net te ver. Meeus ging de sprint vervolgens als eerste aan en trok verschroeiend hard door. Niemand kwam in de buurt van Meeus, die voor het eerst dit seizoen kon winnen. Lionel Taminiaux en Timo Kielich, beiden uitkomend voor Alpecin-Deceuninck, mochten mee op het podium.