Egan Bernal speelt alles of niks: “Ik wilde vandaag vooral genieten”

Egan Bernal gaf op de tweede rustdag aan een alles-of-niets-aanval te willen plaatsen in de Vuelta a España en de Colombiaan hield vandaag woord. De renner van INEOS Grenadiers ging in de zeventiende rit naar Lagos de Covadonga al vroeg in de aanval met Primož Roglič, maar bleek op de slotklim niet sterk genoeg om zijn Sloveense vluchtkompaan te volgen.

Bernal werd in de laatste kilometers van de slotklim zelfs nog ingelopen door een achtervolgend groepje met onder meer Enric Mas en Miguel Ángel López en schuift in het algemeen klassement slechts één plaatsje op. En toch keek de Colombiaan tevreden terug op zijn etappe. “Ik wilde vandaag vooral genieten op mijn fiets. We maakten deze ochtend een plan met de ploeg, maar in mijn hoofd wilde ik vooral genieten.”

“Ik heb deze Vuelta al erg afgezien, maar vandaag beschikte ik eindelijk over de benen om iets te ondernemen. Het doel was om de wedstrijd hard te maken en dat is wat ik deed. Ik probeerde daarna van elke kilometer te genieten, ook al was het erg zwaar”, aldus Bernal, die samen met Roglič begon aan de slotklim naar Lagos de Covadonga, maar op zeven kilometer van de top ging het licht uit bij de winnaar van de voorbije Giro d’Italia.

“Roglič was vandaag heel erg dapper”

Bernal had na de finish nog mooie woorden voor zijn Sloveense tegenstrever. “Ik ben blij dat ik vandaag deel uitmaakte van zijn verhaal. Roglič was namelijk heel erg dapper. Ik had vandaag niks te verliezen, maar hij reed virtueel in de rode trui. Toch draaide hij zelfs mee in aanloop naar de slotklim. Hij was gewoon de sterkste en ik ben blij voor hem”, aldus Bernal.