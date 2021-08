Bernal wil Roglic aanvallen: “Ik heb niets te verliezen”

Egan Bernal is van plan om de komende dagen een alles-of-niets-aanval te plaatsen in de Vuelta a España. De kopman van INEOS Grenadiers heeft met nog vijf etappes te gaan bijna drie minuten achterstand op Primož Roglič. “Ik wil hem graag aanvallen, want ik heb niets te verliezen”, zegt de Colombiaan.

“Ik denk dat de rustdag heel welkom was. Die hebben we nodig gehad en deze zestiende etappe was goed om de benen weer in beweging te krijgen”, aldus Bernal. Woensdag wacht de bergrit naar Lagos de Covadonga. Een kans om tijd terug te pakken. “Het boeit mij niet of ik vijfde of tiende ben in het algemeen klassement. Maar dan moet je daar wel de benen voor hebben.”

Bernal denkt daarbij terug aan de door hem gewonnen Giro d’Italia. “Toen viel ik als klassementsleider vroeg aan. Dat had niet gehoeven, maar ik voelde mij sterk en vind het leuk om zo te koersen. Het is dus even kijken hoe ik mij voel. Als ik mij goed voel, dan zal ik mij laten zien. We hebben een sterke ploeg. Adam Yates is ook erg goed, dat kan ik zien. Het probleem is dat we al twee renners zijn kwijtgeraakt. Sivakov, Van Baarle en Puccio doen nog goed werk, maar ik weet niet hoe goed zij zijn morgen. Maar we gaan het zeker proberen”, houdt de Colombiaanse klimmer hoop.