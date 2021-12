Egan Bernal: “Ik win liever de Vuelta dan de Tour”

Bernal droomt ervan om ooit de Ronde van Spanje te winnen. “Als je me vraagt welke wedstrijd ik het liefst zou winnen, nog een Tour of de Vuelta, kies ik voor de Vuelta. In dat geval ga ik de geschiedenis in, als winnaar van alle drie de grote rondes”, zegt de 24-jarige Colombiaan in een interview met het Colombiaanse El Tiempo.

Afgelopen jaar reed Bernal ook al de Ronde van Spanje, maar wist hij niet verder te komen dan een zesde plaats. Hij geeft nu aan dat hij niet in zijn beste vorm aan de start verscheen. “Ik wilde niet eens naar de Vuelta gaan. Het idee was om na de Giro de Tour te doen. Ik zou de Tour dan kunnen rijden zonder al te veel verantwoordelijkheden”, vertelt de 24-jarige Colombiaan.

“Toen kwam – geheel onverwacht – echter het nieuws dat ik het coronavirus te pakken had. Ik stond vervolgens tien dagen stil qua training. Bovendien was het bij mijn terugkeer in Colombia erg slecht weer. Ik heb zodoende mijn fiets een tijdlang niet aangeraakt. Daarna heb ik mijn best gedaan om weer in conditie te komen, maar de cijfers liegen niet. Toch heb ik in die Vuelta meer geleerd dan in vele andere wedstrijden.”

“Niemand is onverslaanbaar”

In 2022 keert Bernal terug in de Tour de France. “Ik denk dat het tijd is om terug te keren naar de Tour: het is praktisch gezien alweer twee jaar geleden, want ik 2020 moest ik opgeven. Ik wil terugkeren en me op de best mogelijke manier voorbereiden”, kijkt hij vooruit.

Bij de dominantie van de Slovenen Tadej Pogačar en Primoz Roglič legt Bernal zich niet bij voorbaat neer. “Ze zijn erg sterk, maar ik geloof ook dat niemand onverslaanbaar is: iedereen kan een slechte dag hebben, en dan is het in één keer voorbij. Bovendien speelt niet alleen het fysieke, maar ook het strategische een rol. Je moet weten hoe je je moet plaatsen en constant je aandacht erbij houden”, is hij optimistisch.