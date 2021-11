Egan Bernal bevestigt deelname aan Tour de France

De kogel is door de kerk: Egan Bernal zal volgend jaar weer zijn opwachting maken in de Tour de France. De Colombiaan, in 2019 winnaar van de Franse ronde, heeft dat laten weten in gesprek met Mundociclistico. “Het is tijd om er weer terug te keren”, aldus Bernal.

Het was lange tijd onduidelijk of Bernal in 2022 weer zou meedoen aan de Tour, of dat hij zich opnieuw zou richten op de Giro d’Italia. De renner van INEOS Grenadiers komt nu echter met een duidelijke boodschap: komend seizoen ligt de focus weer op de Ronde van Frankrijk. Bernal kroonde zich twee jaar geleden tot de allereerste Colombiaanse Tourwinnaar. In 2020 stond hij ook aan de start van de Tour, maar haalde hij door rugproblemen Parijs niet.

“Het antwoord is ja”, reageert Bernal op de vraag of hij volgend jaar zal meedoen aan de Tour. “Het is duidelijk dat we ons vanaf nu volledig gaan richten op de Tour. We werken onze voorbereiding af met de Tour in het achterhoofd. Het is tijd om de draad weer op te pakken, waar we in 2019 mee zijn begonnen en vervolgens een tijdje van zijn afgeweken.”

Voorbereiding

Bernal voelt zich fysiek weer in orde na een zwaar seizoen. “Ik denk dat ik volledig ben hersteld van mijn rugproblemen, maar we houden het wel nauwlettend in de gaten en werken eraan door middel van fysiotherapie. Ik hoop snel de juiste conditie weer te vinden. Ik vlieg begin december naar Spanje voor een meeting met de ploeg. Dan zullen we het programma voor komend seizoen bepalen.”