Egan Bernal: "De Tour wordt ook in etappes als deze gewonnen"

Egan Bernal kijkt meer dan tevreden terug op de zevende etappe van de Tour de France naar Lavaur. De kopman van INEOS Grenadiers overleefde de waaierrit en zag enkele concurrenten de nodige tijd verliezen. “We dachten wel dat er wat spanning zou zijn, maar we hadden zoveel spektakel niet voorzien”, reageerde Bernal na afloop.

“Het was echt een heel snelle dag”, zei de Colombiaan, die zich goed staande hield in het waaiergeweld. Op 35 kilometer van de meet zette hij INEOS Grenadiers nog in om meer schade te veroorzaken. “We zagen die kans en haalden daar ons voordeel uit door het peloton in stukken te rijden.”

Bernal is blij dat hij tijdwinst heeft geboekt op onder meer Tadej Pogacar, Bauke Mollema en Mikel Landa. “Ik denk dat we dat goed hebben gedaan. De Tour de France wordt namelijk ook in etappes als deze. De ploeg deed perfect werk”, geeft hij aan.

“De komende dagen krijgen we twee moeilijke etappes en we hebben al twee lastige ritten gehad. Morgen wordt het zeker een dag voor de klassementsrenners“, voorspelt Bernal. “We moeten heel gefocust zijn, proberen geen tijd te verliezen en de kans pakken als die er is. Als dat niet zo is, dan houden we ons koest.”

