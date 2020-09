Tour 2020: Voorbeschouwing bergetappe naar Loudenvielle vrijdag 4 september 2020 om 19:00

Dit weekend trekt de Tourkaravaan door de Pyreneeën. Zaterdag wacht de bergrit over de Port de Balès naar Loudenvielle. In 2007 kwam de Ronde van Frankrijk hier voor het laatst aan en toen won Kim Kirchen. Wie is deze keer de beste? WielerFlits blikt vooruit!

Parcours

De achtste etappe, de een-na-kortste rit in lijn, is de eerste Pyreneeënrit in de Tour de France van 2020. Het peloton start in het Occitaanse Cazères, in de Haute-Garonne, waarna er een rit wacht over 141 kilometer naar Loudenvielle in de Hautes-Pyrenées. Op het parcours liggen achtereen de Col de Menté, de Port de Balès en de Col de Peyresourde, waarna de renners na een afdaling van een kleine acht kilometer finishen.

Het is de eerste keer dat Cazères etappeplaats is in de Tour. Na het startsein is de eerste veertig kilometer relatief vlak. De weg loopt al een aantal kilometer op aan 3% als de renners aankomen in Pont de l’Oule. Hier begint de Col de Menté (6,9 km aan 8,1%) van eerste categorie pas echt. Op de klim zelf krijgen de renners stukken tot ruim 15% voorgeschoteld. De Menté is officieel achttien kilometer lang aan 4,6%, maar dat percentage heeft grotendeels te maken met de lange aanloop.

De klim kent een lange historie in de Tour en is al sinds 1966 regelmatig terug te vinden in de route. De passage in 1971 is misschien wel de meest memorabele. Op weg naar de streep in Luchon vochten Luis Ocaña en Eddy Merckx in een striemende hagelbui een heroïsch duel uit. In de afzink van de Menté slipte Ocaña echter en kwam ten val, waarmee zijn gele droom uiteenspatte. Ook Merckx viel, maar kon door en stelde zes dagen later zijn derde eindzege veilig.

Na 92,8 kilometer bereiken de renners de voet van de Port de Balès (11,7 km aan 7,7%). Ook die klim kent een geschiedenis in de Tour, al begon die pas in 2007. In de passage in 2010 trok Andy Schleck hier ten aanval en sloeg hij een gaatje, tot plots zijn ketting van het tandwiel schoot en hij voet aan de grond moest zetten. Alberto Contador profiteerde optimaal en nam het geel over van de onfortuinlijke Luxemburger.

De Peyresourde (9,7 km aan 7,8%), eveneens een oude bekende, is de laatste klim van deze dag. Deze Pyreneeëncol zat in 1910 al voor de eerste keer in de Tour en de laatste keer was tijdens de vorige editie. Renners kunnen de bergpas van verschillende kanten beklimmen. Dit jaar is dat vanaf de oostzijde, vanuit Saint-Aventin. Op de top kunnen de eerste drie renners bonificatieseconden (8, 5 en 2 seconden) verdienen.

Na de Peyresourde volgt een snelle afzink van acht kilometer naar Loudenvielle, waar de streep ligt na een vlakke laatste kilometer. Dit bergdorp is voor de vijfde keer etappeplaats in de Tour. In 1997 bezocht de ronde deze plek voor de eerste keer, op de nationale feestdag Quatorze Juillet zelfs. Het werd die dag een echt Frans feestje: Laurent Brochard pakte de etappezege en Cédric Vasseur behield het geel, dat hij enkele dagen zou dragen.

Start: 13.30 uur in Cazères-sur-Garonne

Finish: tussen 17.04 en 17.28 uur in Loudenvielle

Afstand: 141 kilometer

Favorieten

Deze etappe is op papier de zwaarste tot dusver. Met de Port de Balès moeten de renners voor de eerste keer een klim van buitencategorie over. In de staart van deze bergrit wacht vervolgens de zware klim van de Peyresourde, waar op de top bonificaties zijn te verdienen. Een aanvallende renner kan dus twee keer kostbare tijd pakken, want ook aan de finish krijgen de eerste drie renners een beloning in de vorm van een tijdbonus. Naar het zich laat aanzien gaan de favorieten strijden om de winst en weten we na deze rit hoe de onderlinge verhoudingen zijn.

En als we over de favorieten spreken, dan kunnen we onmogelijk om Primož Roglič heen. In de eerste week nam de Sloveen de laatste twijfels weg over zijn fysieke paraatheid na zijn val in de Dauphiné met zijn etappezege in skioord Orcières-Merlette. Mede door het wegvallen van Julian Alaphilippe uit de top van het klassement, schoof hij in de dagen daarna op naar de tweede plek. Als de voormalige schansspringer na de afdaling van de Peyresourde met een favorietengroep naar de streep rijdt, is hij na zo’n zware bergrit maar moeilijk te kloppen in de sprint.

De stormachtige opmars van Tadej Pogačar in het profpeloton zet zich ook in de Tour de France onverminderd hard door. De verwachtingen rond de jonge ronderenner – die vorig jaar in de Vuelta al knap derde werd – werden aanvankelijk wat getemperd. Na een week staat hij echter al ruim drieënhalve minuut boven zijn ploegmaat Fabio Aru, met wie hij het kopmanschap deelt. Net als zijn landgenoot Roglič beschikt Pogačar over een sterk eindschot, dat hem in Orcières-Merlette al de tweede plek opleverde. Nadat hij tijd verloor in de waaieretappe naar Lavaur, heeft hij iets goed te maken. Doet hij dat al in de Pyreneeën?

Mitchelton-Scott begon zonder klassementsambities aan de Tour. De ploeg, die na enkele roerige weken weer in rustiger vaarwater is terechtgekomen, mikte met haar klimmers op dagzeges in de bergen. Het eerste succes was op de tweede dag al bijna binnen, toen Adam Yates in de finale wegreed met Julian Alaphilippe en Marc Hirschi. Winnen deed de Brit niet, wel steeg hij met stip in het klassement. Enkele dagen later kreeg hij zelfs het geel toebedeeld na de tijdstraf van Alaphilippe. Mede door zijn baanachtergrond heeft Yates als klimmer ook snelle benen. En is dat niet meedoen voor het klassement niet gewoon een rookgordijn?

In deze eerste grote bergetappe zien we wellicht ook hoe de vorm van Egan Bernal daadwerkelijk is. De kopman van INEOS Grenadiers – die in aanloop naar de Tour de Dauphiné vroegtijdig had verlaten door rugproblemen – heeft in de eerste week van de Ronde van Frankrijk nog niet in zijn kaarten laten kijken. Maar de Colombiaan, vorig jaar de glorieuze eindwinnaar van het geel, blijft een renner om rekening mee te houden. En hoewel hij nog niet echt zichtbaar was in de eerste week, staat hij ‘gewoon’ in de top van het klassement. De gevleugelde klimmer moet uit zijn kot komen zaterdag; verstoppertje spelen kan in de Pyreneeën niet meer.

Een paar plekken achter zijn ploeggenoot Roglič handhaaft ook Tom Dumoulin zich vooralsnog goed in de top van de overall ranking. In het openingsweekend kwam de tweede kopman van Jumbo-Visma op zijn knie terecht na een botsing met Michał Kwiatkowski, maar kwam hij met de schrik vrij. En hoewel hij in de etappe naar Orcières-Merlette – naar eigen zeggen – geen goede dag had, kwam hij met de andere favorieten over de streep. De rit naar Loudenvielle is een nieuwe test. Als hij opnieuw bij de favorieten blijft, behoort ook ritwinst tot de mogelijkheden. Gezien het feit dat hij ook de waaieretappe zonder kleerscheuren doorkwam, zit er mogelijk zelfs meer in.

In de finale van de openingsetappe gingen de gedachten even terug naar vorig jaar: voor Thibaut Pinot zou de Tour toch niet weer in tranen eindigen? Gelukkig voor de Fransman kon hij zijn weg vervolgen na zijn valpartij en inmiddels lijkt hij weinig last meer te hebben van de gevolgen ervan. Groupama-FDJ’s kopman kwam in het bijzijn van de favorieten over de aankomst in de ritten naar Orcières-Merlette en de Mont Aigoual en kan in de rit naar Loudenvielle met zijn aanvallende stijl van koersen de concurrentie eens op de proef stellen. Zijn ploeg was bovendien alom vertegenwoordigd in de eerste waaier van vrijdag. Een teken aan de wand over de sterke van FDJ?

Ook Julian Alaphilippe lijkt kansrijk in deze etappe. De Franse chouchou, die deze week het geel verloor als gevolg van een tijdstraf kan de afdaling van de Peyresourde gebruiken om opgelopen achterstand goed te maken òf om juist weg te rijden van de concurrentie. Bauke Mollema liet de afgelopen dagen zien in goede vorm te verkeren en is snel als het aankomt op een sprintje met favorieten. Na de rit van vrijdag baalde hij van het tijdsverlies en zal hij gebrand zijn om dat goed te maken. Andere renners om in de gaten te houden zijn Nairo Quintana, die ook wel weet hoe je een bergetappe in een grote ronde winnend moet afsluiten, en Miguel Ángel López. Die laatste had vrijdag in de waaierrit nog zes renners om zich heen en kans daar dus op terugvallen.

Maar het kransje kanshebbers voor de etappezege kunnen we nog verder uitbreiden. Denk aan Guillaume Martin, die al knap derde was op Orcières-Merlette. Hij is inmiddels stilletjes opgeschoven naar de derde plaats in het klassement (!) en de kopman van Cofidis beschikt na zo’n rit over een ferm sprintje. En dan zijn er ook nog Esteban Chaves, Romain Bardet, Mikel Landa, het Colombiaanse driemanschap van EF Pro Cycling Rigoberto Urán, Sergio Higuita en Daniel Felipe Martínez en Richie Porte, tweede in de Mont Ventoux Dénivelé Challenge.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Primož Roglič

*** Tadej Pogačar, Adam Yates

** Egan Bernal, Tom Dumoulin, Thibaut Pinot

* Julian Alaphilippe, Bauke Mollema, Nairo Quintana, Miguel Ángel López

Tour 2020: Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

De weersverwachting voor de start in Cazères-sur-Garonne is zonnig, er zijn zelfs maxima tot 29 ℃ voorspeld. Aan de finish in Loudenvielle is het iets koeler, maximaal 25 ℃. Onderweg en op de beklimmingen waait een matige wind aan windkracht 3 à 4.

De achtste rit is vanaf 13.25 uur, vanaf de start, rechtstreeks te zien op Eurosport 1. Vanaf 13.30 uur schakelen ook Sporza op één en de NOS op NPO1 over op de Tour de France.