donderdag 14 maart 2024 om 09:29

EF Education-EasyPost met Bettiol en Van den Berg in Milaan-San Remo, geen Powless

EF Education-EasyPost heeft zijn zevenkoppige selectie voor Milaan-San Remo bekendgemaakt. De meest in het oog springende namen bij de Amerikaanse formatie zijn man in vorm Alberto Bettiol en Nederlander Marijn van den Berg. Neilson Powless, vorig jaar nog zevende in La Primavera, is er dan weer niet bij.