Eerste profzege Per Strand Hagenes in Drenthe: “Moest wel aanvallen in de finale”

Per Strand Hagenes heeft zijn eerste overwinning op profniveau beet. De 19-jarige Noor van de opleidingsploeg van Jumbo-Visma wist in de Ronde van Drenthe solo te winnen namens het WorldTeam. “Op twee kilometer van de meet ging ik vol gas in de aanval”, blikt hij terug op de beslissende demarrage.

“Ons plan was om in de finale waaiers te trekken. Daar gingen we vol voor en daardoor werd het peloton uitgedund”, aldus Strand Hagenes tegen RTV Drenthe. “De eerste aanval kwam toen van Victor Campenaerts en daarna werden er steeds meer aanvallen geplaatst. In die fase belandde ik in een groep van vier.”

De jongeling van Jumbo-Visma sloeg een gat met Tobias Lund Andresen (Team DSM), Florian Vermeersch (Lotto Dstny) en Adam de Vos (Human Powered Health). “Die van Lotto was heel sterk, dus ik wist dat ik moet aanvallen in de finale omdat ik geen sprinter ben. Op twee kilometer van de meet ging ik vol gas en hoopte ik op het beste”, zegt de Noor.

“Op 500 meter wist ik dat het ging lukken, want ik zag dat ze te ver weg waren. Het is geweldig om hier te winnen, zeker in dit deelnemersveld. Hopelijk kan ik nog beter worden de komende jaren”, kijkt Strand Hagenes vooruit. Van 2024 tot en met 2026 staat hij onder contract bij het WorldTeam van Jumbo-Visma.

Lees meer: Per Strand Hagenes bezorgt Jumbo-Visma zege in zware Ronde van Drenthe