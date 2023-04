Eenkhoorn toont driekleur in Amstel Gold Race, Cofidis met Coquard en Zingle

Pascal Eenkhoorn zal zondag de Amstel Gold Race rijden in zijn rood-wit-blauwe trui. De Nederlands kampioen is een van de vooruitgeschoven pionnen binnen de selectie van Lotto Dstny. Bij Cofidis zijn Bryan Coquard en Axel Zingle de kopmannen, terwijl Jayco AlUla met een vrijbuitersploeg start.

“Voor iedereen is er dus een vrije rol, waaronder ook voor mij”, vertelde Eenkhoorn eerder over de heuvelploeg van Lotto Dstny. “Het is gewoon leuk om die koersen zo aan te vallen. Dat is ook vrij beslissend geweest in mijn keuze om meer uit de dienende rol te gaan bij Jumbo-Visma en iets meer een vrije rol op te zoeken.”

Lotto Dstny heeft naast Eenkhoorn ook Andreas Kron in de gelederen. Arjen Livyns en Maxim Van Gils zijn andere interessante namen die de koers kunnen kleuren namens het Belgische ProTeam.

Bryan Coquard is de sterke sprinter van Cofidis, dat met Axel Zingle nog een heuvelspecialist met een sterk eindschot in huis heeft. De Franse ploeg kan dus op meerdere scenario’s inzetten. Jayco AlUla heeft onder meer Jan Maas en Zdenek Stybar in de selectie, maar een echte kopman ontbreekt. Michael Matthews is er namelijk niet bij.

