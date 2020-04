“Een tweede uitstel van de Spelen is financieel onhaalbaar”

En Yoshiro Mori, voorzitter van Tokio 2020, was dan weer duidelijk in een interview met de Japanse sportkrant Nikkan: “Als de pandemie nog woedt, zullen we de Spelen moeten annuleren. Een tweede uitstel is onmogelijk. Dat is maatschappelijk en financieel niet haalbaar.” Het uitstel naar 2021 zou tussen de 3 en 6 miljard dollar (2,75 en 5,5 miljard euro) kosten en eerder zou Japan ook al bijna 25 miljard euro hebben geïnvesteerd. Bij de toekenning in 2013 was men nog uitgegaan van een budget van 6,2 miljard.

Uiteraard wordt momenteel in verschillende landen aan een vaccin gewerkt. Gisteren vertelde Paul Stoffels, topman van farmareus Johnson & Johnson in De Afspraak nog dat er tegen begin 2021 vijf tot tien miljoen vaccins kunnen liggen, als de testen goed lopen tenminste. Maar daar zijn ze in Japan dus nog niet zo zeker van…