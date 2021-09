Jeffrey Hoogland: “Olympische finale was sprinten op een ander niveau”

Video

Een maand na hun geslaagde Olympische Spelen van Tokio zijn baansprinters Jeffrey Hoogland en Shanne Braspennincx weer begonnen met trainen. In de nieuwe uitzending van Zesdaagse TV blikken ze terug op hun succesvolle episode in Japan.

Veelbesproken was de finale van het olympische sprinttoernooi, waar Hoogland het tegen zijn landgenoot en ploegmaat Harrie Lavreysen opnam. Hoogland won de eerste rit, maar omdat Lavreysen de tweede en derde rit won pakte die goud. “Eigenlijk had ik het moeten afmaken in twee ritten. Het ging heel hard, het was sprinten op een ander niveau in de finale. Coaches van andere landen stonden ook echt te kijken van ‘Wat gebeurt hier nou?’, we waren van de start weg en het was drie ronden lang rammen.”

Na een periode van genieten, rust, ontspannen en verhuizen na de Olympische Spelen beginnen Hoogland en Braspennincx weer met trainen. Eerst voor het EK in Grenchen (5-9 oktober), later voor het WK in Roubaix (20-24 oktober) – al staat de WK-deelname nog op losse schroeven. “Vanwege de coronapandemie heeft Nederland niet meegedaan aan de Nations Cup-wedstrijden (wat wel een vereiste is, red.), maar ik kan me niet voorstellen dat ze ons uitsluiten – al zijn de regels wel zo”, vertelt Hoogland.

Eind dit jaar zijn Hoogland en Braspennincx ook in Nederland te bewonderen. Hoogland doet drie dagen mee aan het sprinttoernooi tijdens de Wooning Zesdaagse in Rotterdam (7-12 december), terwijl Braspennincx het startsein mag geven voor het evenement.