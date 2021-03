Een blik achter de schermen van de E3 Saxo Bank Classic: “We missen 1,2 miljoen aan inkomsten”

Special

Als wielerfan zag u hoe Deceuninck-Quick-Step de E3 Saxo Bank Classic domineerde. Wielerflits volgde de klassieker uitzonderlijk een keertje áchter de schermen. Een dag in het spoor van PR-verantwoordelijke Jacques Coussens levert onderstaande reportage op, inclusief mooi fotomateriaal. Vaststelling: in Harelbeke blijven ze hun eigenzinnige en onafhankelijke koers varen. En dat moeten ze vooral blijven doen.

“Of je mij vrijdag de hele dag mag volgen? Voor WielerFlits sta ik dat ik dat met plezier toe”, antwoordt mede-organisator Jacques Coussens wanneer we hem begin deze week de vraag stellen. “Al moet je in de loop van de week wel even in ons testcentrum binnenlopen om je te laten testen. Zoals al onze medewerkers trouwens.”

Coussens is een prille, maar vooral kwieke en flamboyante zestiger en stamt uit een familie die in de 20ste eeuw leefde van de vlasindustrie. Het ondernemen werd hem met de paplepel ingegoten. Naar eigen zeggen zat hij op z’n veertiende al ‘in de commerce’. “Ik liet vanuit Groot-Brittannië stereo-installaties invoeren en verkocht die hier met een beetje winst”, lacht hij. “Ik vond het een geestig spelletje en dat zit nog steeds in mij. Zo ben ik later ook in commerciële en marketingfuncties terechtgekomen. Ik behartig trouwens nog steeds de commerciële belangen van veertien bedrijven in België in de houtbranche, waaronder Berry Floor.”

Forestiersstadion

Daarover later meer. Eerst die coronatest, dus. Het is een ruim lokaal op de eerste verdieping van een van de gebouwen van het Harelbeekse Forestiersstadion dat als testcentrum wordt ingericht en waar zowel PCR- als sneltesten worden afgenomen. Naast renners stafleden van de teams, kunnen ook de medewerkers van de organisatie en de juryleden van de UCI er terecht. Wij lopen er donderdagmiddag langs voor een sneltest.

Niet alleen in het testcentrum wordt hard gewerkt, ook in de start- en finishzone heerst heel wat bedrijvigheid. Boplan heeft net zijn race barriers afgeleverd en die zullen in de loop van de namiddag worden opgesteld. De aankomstboog wordt in elkaar geknutseld en op de parking van het Forestierstadion wordt de laatste hand gelegd aan de afwerking van de perstent. Die zal na de finish dienst doen als mixed zone, de ruimte waarin de renners zowel de audiovisuele als schrijvende pers te woord zullen staan.

Iets verderop, in een van de kantines van het stadion, is het een komen en gaan van ploegleiders. Op de laatste foto hierboven ziet u Allan Peiper aan het werk. “Ik breng onze paperassen in orde”, verduidelijkt de Australiër van UAE Team Emirates. “Ik voorzie voor elk van onze renners een roadbook, hun rugnummer en hun chip.” Later op de namiddag staat ook nog een ploegleidersvergadering op de agenda. Maar het resultaat van onze Covid-test is intussen bekend en wij mogen met een gerust gevoel terug naar huis.

Mini-Tomorrowland

Vrijdagochtend hebben we om negen uur afspraak met Jacques Coussens. Hij wacht ons op in de sporthal in de schaduw van het Forestiersstadion, waar voor de gelegenheid de teampresentatie zal plaatsvinden. “Wreed, hé. Vorig jaar konden we niet organiseren. Nu gelukkig wel, maar nog steeds zonder publiek. Maar we hebben onze creativiteit laten werken”, vertelt hij met enige fierheid. “We maken er een online klank- en lichtspektakel van. WTV-Focus (locale tv-zender) gaat om 11 uur rechtstreeks, ook De Madammen (programma op Radio2) coveren dit, en het is uitzonderlijk op tv te zien, in afwachting van de live-reportage.”

“Ik wil er een mini-Tomorrowland van maken. Er mag wat sfeer zijn. We kregen hier trouwens de toestemming voor van de UCI, mits we ons aan de richtlijnen houden, uiteraard. Die zijn niet min, maar daar tonen we in deze nare tijden alle begrip voor. Dat dit een duur extraatje is? Euh… Ja, maar het brengt ons toch drie keer meer op dan het ons kost. Je zal de sponsors straks wel zien verschijnen op de schermen. Er was zelfs zoveel interesse dat we de werving van adverteerders vroegtijdig hebben moeten stopzetten.”

Ondertussen wordt de crew uitgebreid gebrieft, wordt alles nog een laatste keer getest en krijgt Sporza-commentator Karl Vannieuwkerke, die de presentatie aan elkaar zal praten, nog een briefing over het verloop van de voormiddag. Coussens zelf zal de taak op zich nemen om – achter de coulissen – de renners persoonlijk te verwelkomen. “Ik moet toegeven, de dag van de wedstrijd is voor mij relatief rustig. Alle voorbereidingen zijn achter de rug en als PR-verantwoordelijke hou ik me op de wedstrijddag vooral bezig met de uitstraling van de E3 Saxo Bank Classic naar de buitenwereld toe.”

Dat wordt snel duidelijk als hij in een interview voor het radioprogramma De Madammen presentatrice Cathérine Vandoorne op speelse manier terechtwijst. “E3 Harelbeke? Nee, het is de E3 Saxo Bank Classic”, benadrukt hij. Na zijn passage bij het radioprogramma en een interview – in vlekkeloos Frans- met tv-zender France 3, maakt de Coussens zich stilaan op om de eerste teams te ontvangen. Het Italiaanse Vini Zabù bijt om 10u40 het spits af.

183 liter bier

Op BORA-hansgrohe na, dat wegens een positieve coronatest binnen het team niet mag starten, passeren alle ploegen de revue. Blijkt dat Coussens een goede verstandhouding heeft met de meeste toppers. Zo is het weerzien met Van Avermaet hartelijk. “Helaas moeten we ons dit jaar beperken tot een elleboogje. Vroeger was dat al eens een knuffel.” Stybar, de winnaar van de editie van 2019, krijgt een kroontje aangemeten en wordt tijdens de voorstelling verrast. “Elke winnaar krijgt bij de volgende editie een cadeau. Zdenek krijgt zijn lengte (1m83) in liters bier. Presentje van Brouwerij De Brabandere, een van onze partners.”

Ook mascotte Guidon moet een paar keer opdraven, terwijl een kwartiertje voor de start Deceuninck-Quick-Step de teamvoorstelling afsluit. Coussens kreeg ondertussen een aantal sms’jes van het thuisfront. “Alleen maar positieve reacties. Ons concept slaat aan”, glundert hij. Het is intussen bijna middag.

De renners passeren na de presentatie nog even in de mixed zone, waar de toppers nog hun traditionele praatje met de pers doen voor ze van start gaan. Ook wij haasten ons naar de start, waar de renners zich intussen van hun mondmaskers ontdoen en die netjes in de voorziene vuilzakken deponeren. Een jaar na het begin van de pandemie lijkt iedereen keurig corona-opgevoed. In de perszaal (laatste foto onder) houdt een robot intussen het reilen en zeilen in de gaten. Zowel de ‘room capacity’ als de temperatuur blijken in orde. En ik krijg geen opmerkingen van dat onding over mijn mondkapje…

De renners zijn vertrokken. In Harelbeke heerst een paar uur windstilte, alleen figuurlijk, want het waait hard, maar Coussens troont ons meteen mee naar zijn wagen. “Op naar de Boigneberg”, vertelt hij. Waarom precies daar en niet op de Taaien- of de Paterberg, vragen we ons af? “Dat wordt straks wel duidelijk.”

Onderweg vertelt Coussens hoe hij dankzij laminaatproducent Berry Floor de koersmicrobe te pakken kreeg. “Berry Floor was een paar jaar sponsor van US Postal. Tijdens de klassiekers en de grote rondes nodigde ik klanten uit. Zo rolde ik in de koers. En dat mondde in 2003 uit in een samenwerking met de E3 Harelbeke. Ik vond dat er te weinig business gedaan werd met de koers. Het wielrennen is zo’n schoon product, maar er werd – en er wordt nog steeds – te weinig mee gedaan. Ik wilde daar mijn steentje toe bijdragen. Bart Ottevaere, de toenmalige voorzitter, gaf me carte blanche. Zo ben ik in het bestuur beland.”

5.000 vips, 60 bussen

Coussens zorgde voor vernieuwing. “Wij kwamen als eerste met het dinner in the Sky– verhaal. E3 Saxo Bank Classic was ook de eerste organisatie die met een drone werkt. We hebben onze eigen krant (La Gazzetta dell’E3), ook als eerste. We hebben onze eigen col. We zorgden voor aantrekkelijke randanimatie voor en na de koers.”

“Kijk, je hebt twee aspecten in de koers. Enerzijds het sportieve, anderzijds het commerciële en dat moet net zo belangrijk zijn. In Harelbeke wérd toen al goed gewerkt aan het VIP-verhaal, maar dat hebben we alleen maar laten groeien. In 2019 telden we 5.000 vip’s. 60 bussen waren op de baan tijdens de koers. Maar dat aantal kan intussen niet meer hoger, want de wegen slibben dicht. Dus werken we nu aan nieuwe ideeën.”

“Je moet je product in de kijker zetten”, is Cousssens overtuigd. “Dan verkoopt het zichzelf. Dit jaar, met de coronapandemie, hebben we een analyse gemaakt. Hoe kunnen we extra inkomsten aanboren? Door onze visibiliteit! Bogen, podium en hellingen. Zo hebben we een deel van onze hellingen ‘verkocht’. Die worden tijdens de rechtstreekse goed in beeld gebracht…”

“Bedankt Michel”

Na een korte stoppauze, komen we aan bij de Boigneberg. De wind waait hevig, de ordehandhavers doen hun best om fietstoeristen die er halt houden, de nodige afstand te laten bewaren. En Coussens vertelt ons waarom hij absoluut naar deze helling wilde. “De volledige helling is ter gelegenheid van deze editie een eerbetoon aan Michel Wuyts… Michel heeft veel gedaan voor de E3 Saxo Bank Classic. Zoals vele journalisten trouwens. Dat schat ik naar waarde, want je hebt de media nodig als kanaal om uw product te verkopen. Dat besef is bij ons heel groot.”

“Maar Michel wordt 65. Ik weet niet of hij nog aan de slag blijft, maar het zou zomaar eens zijn laatste E3 kunnen worden als verslaggever. Dat wilde ik niet zomaar laten voorbijgaan.” Op de klim hangen meerdere borden met het opschrift ‘Bedankt Michel’. Al hoop ik, om misverstanden te vermijden, dat hij ook de komende jaren nog aan de slag blijft bij VRT.”

Op de terugweg naar Harelbeke – Coussens wil absoluut niet het risico lopen vast te geraken in het verkeer en zo de finish te missen – komen we nog te weten dat de UCI volgende week op bezoek komt bij Boplan, de fabricant van de totems, race barriers en andere veiligheidsmaterialen. En dat ook ASO, organisator van onder meer de Tour de France, intussen contact heeft opgenomen.

Xavier Ramon van Boplan, benadrukt overigens dat organisatoren gratis beroep kunnen doen op zijn producten. “Ik ben zelf een wielerfan en er moest iets gebeuren richting de veiligheid. Maar ik hoef er geen eurocent aan te verdienen. Ik ben in andere branches actief en via de koers krijg ik extra naamsbekenheid”, geeft hij mee.

Flash-interviews

Wanneer Van Aert op de Tiegemberg vooraan de rol moet lossen, komen wij in Harelbeke aan. In de sporthal, waar Sporza zijn tentje voor het afnemen van de flash-interviews heeft opgetrokken, volgt Coussens de finale live op het tv-scherm en ziet Kasper Asgreen naar winst soleren. “Wat een sterke beer. Die jongen wint verdiend.” Ook Renaat Schotte, die de hele dag op de motor zat, komt aan en maakt zich klaar voor de flash-interviews met de top drie.

Mooi moment nog, wanneer Asgreen de sporthal binnenfiets en samen met ploegmakker Florian Sénéchal een herhaling van zijn aanval op het scherm bekijkt. De twee krijgen ondertussen complimenten van Mathieu van der Poel, die op zijn beurt te horen krijgt dat hij – door als eerste boven te komen op Tiegemberg – een badkamer ter waarde van 3.000 euro heeft verdiend.

Na de flashinterviews en de podiumceremonie moeten Asgreen en Van der Poel nog langs bij Vannieuwkerke in de Sporza-studio en passeren ze nog even in de mixed zone (laatste foto boven). In de sporthal is het ondertussen de beurt aan Wim Opbrouck en Siska Schoeters die als dj’s nog een online feestje bouwen. Tot ook zij, iets na de klok van zessen, uit de ether gaan.

Met Coussens maken we nog een korte evaluatie van de dag. “Er valt momenteel veel druk van de schouders”, zegt hij. “Dat is altijd zo. Je hebt hier maanden naar toegewerkt met het hele team. Ik ben dolgelukkig dat alles goed verlopen is. Natuurlijk steken we hier dit jaar financieel weer aan toe. We missen 1.200.000 euro inkomsten omdat we geen vips konden ontvangen. Voor het tweede jaar op rij. Dat spaarpotje dat we hadden opgebouwd, smelt als sneeuw voor de zon.”

1.200.000 euro aan gemiste inkomsten

“Gelukkig hebben we vorig jaar, toen alles afgelast werd, veel steun gehad aan onze sponsors. Ken je dat gezegde: in goede en slechte tijden? Alle sponsors zijn in 2020 allemaal hun overeenkomst nagekomen. Ook de stad Harelbeke. We hadden toen nog het geluk, wat bijvoorbeeld Nokere Koerse niet had, dat we nog niet gestart waren met de opbouw van de tenten hadden. Maar we hadden wel een pak publiciteitskosten gemaakt.”

“Ook niet vergeten dat wij met E3 Saxo Bank Classic iemand fulltime in dienst hebben en nog een tweede persoon parttime. Dat zijn vaste kosten die niet wegvallen. Maar we hebben het overleefd. Wat ik nu ga doen? Een pint drinken! Daarna volgt nog een korte debriefing met het kernbestuur. Uiterlijk om 19u30 vertrekken we naar huis. Corona, weet je wel. We doen ons best en geven het goede voorbeeld.”