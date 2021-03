E3 Saxo Bank Classic innoveert met afsluiting in kunststof en robots

Deze middag werd in de gebouwen van Boplan de Race Barrier voorgesteld. Een 1,40 meter hoge afsluiting, die een hoek van 70° met de grond maakt, gefabriceerd uit schokabsorberende kunststof. “Dit kan, zeker in sprintgevoelige wedstrijden, een grote meerwaarde bieden”, reageert Tom Van Damme, voorzitter van Belgian Cycling. Daarnaast worden tijdens de E3 Saxo Bank Classic in Harelbeke ook robots ingezet.

Boplan introduceerde in 2019 al de race bumper (stootkussen rond bomen en palen), vorig jaar kwam het met de totem op de proppen. “Maar we hadden nog meer ideeën. Alleen heb je soms een duwtje in de rug nodig”, klinkt het bij de West-Vlaamse producent van veiligheidssystemen. “Laat ons zeggen dat de val van Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen zo’n duwtje was.”

Dus werd het idee van de zogenaamde race barrier geconcretiseerd. Het paneel is 2 meter lang en 1,40 meter hoog en heeft een inclinatiehoek van 70°. Die 1,40 meter, in plaats van de gebruikelijk 1,10 meter, en de 70° maken het selfie-safe. Zelfs met uitgestoken arm kom je daardoor nooit in de baan van de renners. De panelen zijn dus gemaakt uit impact-absorberende kunststof.

Tunneleffect

De pijlen zorgen voor een tunneleffect bij renners. “Door het repetitief karakter – het gaat over 400 meter lengte – hebben renners de indruk dat de weg vernauwt en gaan ze minder de kanten opzoeken. Al kunnen ze dat uiteraard wel.” Voorts kunnen de panelen verzwaard worden met water, is er advertentieruimte voorzien, enzovoort. Meer details vindt u overigens op de website Boplansport.com.

Tom Van Damme, voorzitter van de Belgische wielerbond, reageert alvast enthousiast. “Een pluim voor deze – Vlaamse – innovatie”, klinkt het. “Zowel het bedrijf als de organisatoren van de E3 Saxo Bank Classic, die toch weer met iets nieuws komen. Ook de UCI neemt veiligheid ernstig en stelde met Richard Chassot onlangs een safety-manager aan. Hij is intussen geïnformeerd en zal binnenkort in naam van de UCI een bezoek aan Boplan brengen. De bumpers en de totems bewezen eerder al hun degelijkheid en gaan we in de toekomst meer gebruiken. Ik zie ook hier een meerwaarde in.”

“Please, wear a mask!” Straks te bewonderen tijdens de @E3SaxoClassic pic.twitter.com/buIOpWGR74 — Nico Dick (@NicoDick) March 15, 2021

Kostenplaatje

Er is in elk geval over nagedacht. Blijft alleen de vraag. Wat is het kostenplaatje en kan een organisator dat betalen? “Veel organisatoren werken momenteel met nadar-afsluitingen die door de overheid (hetzij door de provincie, hetzij door de gemeente, red) ter beschikking gesteld zijn”, zegt Van Damme. “Dat is een grote steun. We beseffen dat alles vervangen niet in één, twee, drie kan. Maar als dit zijn degelijkheid bewijst, zeker bij sprintgevoelige wedstrijden, kan dit op termijn misschien door de verschillende overheidsdiensten aangekocht en ter beschikking gesteld worden. Maar dat wordt ongetwijfeld een werk van lange adem.”

In Harelbeke betekent het gebruik van de race barrier in elk geval geen meerkost in het budget. De Harelbeekse organisatoren zetten dan ook zowel het product als het bedrijf Boplan mee op de kaart, wat ongetwijfeld onbetaalbare publiciteit oplevert.

Robots

Een andere innovatieve oplossing die E3 Saxo Bank Classic voor het eerst inzet zijn vier robots van het Oostendse bedrijf Zorabotics. Die robots tellen de aanwezigen in bepaalde ruimtes, meten de lichaamstemperatuur van de aanwezigen en manen die zelfs aan om hun mondmasker correct te gedragen als dat niet het geval is. De robot zal na de wedstrijd overigens ook de podiumceremonie verzorgen. Corona-proof bloemen afgeven. We gaan er vanuit dat er niet zal gekust worden…

