dinsdag 26 september 2023 om 15:28

Een adequate vervanger: Alpecin-Deceuninck met Philipsen in Circuit Franco-Belge

Mathieu van der Poel was eigenlijk de voorziene kopman van Alpecin-Deceuninck in het Circuit Franco-Belge, maar de wereldkampioen besloot na het Olympische MTB-testevent in Parijs een punt te zetten achter zijn wegcampagne. Zijn vervanger voor komende donderdag? Jasper Philipsen.

Philipsen zou dit seizoen eigenlijk ‘alleen’ nog maar de Famenne Ardenne Classic (1 oktober), Sparkassen Münsterland Giro (3 oktober) en de Ronde van Turkije (8-15 oktober) betwisten, maar zal donderdag dus ook in actie komen in het Circuit Franco-Belge. De sterke sprinter is zeker een van de favorieten voor de overwinning. Met zijn vorm zit het, ondanks een zwaar seizoen, namelijk nog wel snor.

Philipsen bleek afgelopen zondag nog de snelste in Parijs-Chauny. De 25-jarige Belg boekte op Franse bodem alweer zijn veertiende zege van het seizoen en kan dus nog altijd de zegekoning van 2023 worden. Om zegekoning te worden, gaat hij in ieder geval Tadej Pogačar voorbij moeten. De Sloveen staat op 16 overwinningen en heeft ook nog enkele koersen op zijn programma staan.

“Het is in elk geval het doel zoveel mogelijk te winnen. Dan zien we wel waar we stranden”, vertelde Philipsen na zijn zege in Parijs-Chauny. “Toegegeven, ik voel stilaan ook wel de vermoeidheid, maar zolang de conditie nog voldoende is, trek ik door. We zien wel waar we stranden. Ik denk dat ik nu al mag spreken van een prima seizoen.”

De Lie versus Philipsen?

In het Circuit Franco-Belge gaat Philipsen dus op jacht naar zijn vijftiende overwinning van 2023. Dries De Bondt, Senne Leysen, Oscar Riesebeek, Lionel Taminiaux, Henri Uhlig en David van der Poel staan hem bij in de lastige eendagskoers. Philipsen zal de degens kruisen met onder meer Arnaud De Lie, Kasper Asgreen, Dylan Teuns, Victor Campenaerts en Mike Teunissen.