Voorbeschouwing: Circuit Franco-Belge 2023 – Wie klopt Arnaud De Lie?

Donderdag staat in België het Circuit Franco-Belge op het menu. De organisatie heeft voor een mooi deelnemersveld gezorgd met onder meer Arnaud De Lie, Kasper Asgreen, Biniam Girmay, Victor Campenaerts en Dylan Teuns. Een massasprint, een sprint van een kleine groep of een solerende winnaar, alles is mogelijk. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

1924 is het jaar waarin het Circuit Franco-Belge voor het eerst werd georganiseerd. In de beginjaren van de koers stond de wedstrijd gekend als een Belgisch-Franse aangelegenheid, want toen werden de landsgrenzen vaak overschreden. Destijds ging het ook nog om een meerdaagse wedstrijd, dat is vandaag de dag – zoals u weet – niet meer het geval.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog is het Circuit Franco-Belge niet kunnen doorgaan. Ook na het einde van WO II is de wedstrijd een tijdje niet georganiseerd. Mede daardoor zijn we dit jaar ‘pas’ toe aan de eenentachtigste editie.

Grote namen zien we niet echt terug in de eerste decennia. Wel moeten we vermelden dat Julien Vervaecke, Cyriel Van Overberghe en Alfons Ghesquière tweemaal konden zegevieren, wat tot op de dag vandaag het meeste aantal overwinningen is. Dat record delen ze inmiddels met de twee renners; de Zwitser Benno Wiss en de snelle Australiër Robbie McEwen.

McEwen leidde een nieuw tijdperk in van het Circuit Franco-Belge. Na de eeuwwisseling werd er namelijk gekozen voor meer vlakkere etappes in de rittenkoers. Maar een echte grote verandering kwam er pas in 2016, toen de organisatie koos om over te stappen naar een eendagskoers. Die editie zorgde meteen voor vuurwerk. Dylan Groenewegen klopte Oliver Naesen, maar de Nederlander week bijzonder hard af van zijn lijn. “Ik vond hem al achterlijk, maar nu is het helemaal een deb”, vertelde Naesen na afloop bij Sporza.

We hebben het nog niet vermeld, maar het Circuit Franco-Belge is een lange tijd vervangen als naam. Van 2012 tot 2021 luidde het namelijk de Eurométropole Tour.

Laatste tien winnaars Circuit Franco-Belge

2022: Alexander Kristoff

2021: Fabio Jakobsen

2020: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2019: Piet Allegaert

2018: Mads Pedersen

2017: Daniel McLay

2016: Dylan Groenewegen

2015: Alexis Gougeard

2014: Arnaud Démare

2013: Jens Debusschere

Laatste editie

Timo de Jong, Tim Naberman, Tom Sexton en Ayco Bastiaens kleurden de eerste uren van de wedstrijd, maar uiteindelijk speelden de vier vluchters geen rol van betekenis in de finale. Door het strakke tempo in die finale moesten heel wat pure sprinters de rol lossen. Vervolgens ontplofte de koers op de Four à Chaux, waar Victor Campenaerts overstak naar Loïc Vliegen en Filippo Baroncini, die voor het peloton uitreden.

Lang reed het trio echter niet in de kop van de koers. Alles kwam weer bij elkaar en zo ging een klein peloton de laatste ronde in. Daar reed een nieuwe groep van drie weg. Deze keer waren Alexander Kristoff, Dries Van Gestel en Jasper De Buyst de aanvalslustige renners. Op de steile Bois de Breucq kregen ze nog gezelschap van Campenaerts, die weer met een sterke aanval naar de kop van de koers kon rijden.

De Belg voelde zich duidelijk kiplekker, want hij ging op en over het trio. Van Gestel kon aanhaken, Kristoff kraakte. Kraken, maar niet breken, want de Noor kon toch weer komen aansluiten. Hetzelfde gold voor De Buyst, die profiteerde van een moment van stilstaan. Zodoende konden de vier koplopers sprinten voor de zege. Campenaerts probeerde het nog met een late uitval, maar Kristoff dichtte het gat en haalde het in een sprint der stervende zwanen. Van Gestel en Campenaerts mochten mee op het podium.

Uitslag Circuit Franco-Belge 2022

1. Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert)

2. Dries Van Gestel (TotalEnergies) in z.t.

3. Victor Campenaerts (Lotto Soudal) in z.t.

4. Jasper De Buyst (Lotto Soudal) op 13s

5. Alberto Dainese (Team DSM) op 15s

Parcours

Het parcours van het Circuit Franco-Belge is ook dit jaar weer aangepast. De koers is ten eerste langer geworden. Waar er vorig jaar nog 175 kilometer gereden werd, is dat nu goed 190 kilometer. Verder wordt er wel weer gestart in Doornik, maar de finish ligt niet meer in La Louvière. Die ligt dit jaar in Mont-de-l’Enclus, een dorpje niet ver van Ronse.

Na het vertrek in Doornik trekken de renners in noordelijke richting, waarna al redelijk snel de Col Croix Jubaru (1,5 km aan 5,2%) zal opduiken. Deze helling is een ideale plaats voor het ontstaan van een vroege vlucht. Vervolgens trekt het peloton via Molenbaix, Celles en Escanaflles richting de lokale ronde.

Na een eerste passage aan de finish zullen de renners een alternatieve lokale ronde afwerken, waarna ze na 80 kilometer voor de tweede keer passeren aan de finish. Dan begint het echte werk en beginnen ze aan het lokale circuit, dat ze in totaal zes keer moeten afleggen.

Centraal in dat rondje staan de Cote du Trieu (1,2 km aan 7,4%) en de Cote de l’Horlitin (1 km aan 5,9%). Deze hellingen zijn perfect om een cartouche op te verschieten en de vele herhalingen zullen naar het einde toe toch ook zeker doorwegen. De top van de laatste beklimming ligt wel op meer dan 10 kilometer van de streep. Al loopt de slotkilometer ook nog stevig op.

Donderdag 28 september: Doornik – Mont-de-l’Enclus (190,6km)

Start: 13.10 uur

Finish: tussen 17.20 en 17.45 uur

Favorieten

De organisatie van het Circuit Franco-Belge heeft voor een mooie deelnemerslijst gezorgd, althans als we de voorlopige versie mogen geloven. De topfavoriet is zonder twijfel Arnaud De Lie, die afgelopen zondag nog bewees in topvorm te zijn. De Belg van Lotto Dstny maakte indruk op het EK door, in functie van Wout van Aert, een bijzonder indrukwekkende lead-out neer te zetten. De Lie krijgt donderdag overigens een parcours op zijn maat.

De Lie heeft bovendien de luxe dat hij het kan afmaken op meerdere manieren. Wachten op de sprint is zeker een optie, maar aanvallend koersen ook. Lotto Dstny heeft daarbovenop meerdere renners die voor het offensief kunnen kiezen. Zo sullen ook Victor Campenaerts, Florian Vermeersch, Maxim Van Gils én Lennert Van Eetvelt van start gaan. Een imposante selectie.

Bij Soudal Quick-Step kunnen ze ook rekenen op meer dan een kopman. De vooruitgeschoven man lijkt wel Kasper Asgreen te zijn. Puur op klasse zou de Deen zeker mee moeten doen voor de zege, maar het is nog even vissen naar de vorm van Asgreen. Ja, hij won recent een rit in de Ronde van Slowakije, maar het deelnemersveld was daar nu ook niet zo indrukwekkend. Naast Asgreen kijken we bij het Belgische team ook naar Florian Sénéchal en Stan Van Tricht. Sénéchal is gevaarlijk snel na een lange koers en ook de jonge Van Tricht kan rekenen op zijn sprint.

Met heel wat sterke klassieke renners aan de start en het ontbreken van sprinters van wereldklasse, lijkt een massasprint echter zeer onwaarschijnlijk. Iemand als Bryan Coquard lijkt zal het dus moeilijk hebben, maar zijn ploeggenoot Axel Zingle niet. Die kickt van dit soort wedstrijden. Zingle, die voor het Franse Cofidis rijdt, heeft in het verleden namelijk al gelijkaardige koersen gewonnen. Dat komt omdat hij een zware dag aankan én over snelle benen beschikt.

Mike Teunissen is iemand om in de gaten te houden donderdag. De Nederlander bewees op het EK in vorm te zijn door tot diep in de finale mee te gaan en Olav Kooij bij te staan. Teunissen won onlangs ook nog een rit in de Renewi Tour door zijn goede benen, maar vooral door zijn koersinzicht. Intermarché-Circus-Wanty heeft nog kanshebbers op de zege, want ook Biniam Girmay en Georg Zimmermann gaan deelnemen.

Jasper Stuyven lijkt het kopmanschap op te eisen bij Lidl-Trek. De Belg reed ook een goed EK (en WK), maar kende in de andere eendagskoersen vooral pech. Gaat alles nog eens goed voor de Leuvenaar van Lidl-Trek? Nog zo’n ervaren renner is Alexander Kristoff, bovendien de uittredende winnaar. De Noor deelt het kopmanschap met Søren Wærenskjold bij Uno-X.

Het laatste team dat we moeten vermelden is Israel-Premier Tech. Vier namen vallen op in de selectie: Dylan Teuns, Corbin Strong, Giacomo Nizzolo en Jens Reynders. Wij houden vooral rekening met Teuns, die in de Ronde van Luxemburg naar de derde plaats reed in de koninginnenrit. Midden september werd hij ook tweede in de GP de Wallonie achter Gonzalo Serrano. Als Teuns erin geslaagd is om zijn vorm door te trekken, zal hij niet ver van de zege zijn.

Outsiders zijn er ook genoeg. We noemen een aantal renners: Dries De Bondt, Timo Kielich (Alpecin-Deceuninck), Kévin Vauquelin, Amaury Capiot (Arkéa-Samsic), Greg Van Avermaet, Oliver Naesen, Marc Sarreau (AG2R Citroën), Edward Theuns (Lidl-Trek), Dries Van Gestel en Sandy Dujardin (TotalEnergies).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Arnaud De Lie

*** Dylan Teuns, Kasper Asgreen

** Victor Campenaerts, Mike Teunissen, Axel Zingle

* Jasper Stuyven, Alexander Kristoff, Florian Vermeersch, Kévin Vauquelin

Weer en TV

De renners moeten geen rekening houden met regen donderdag. De kans op neerslag is, volgens Weeronline, namelijk 0%. Geen regen, maar wel wind. Er wordt namelijk 4 Beaufort voorspeld, iets wat zeker een invloed kan hebben op het koersverloop. De temperaturen zullen rond de 20 graden Celsius schommelen.

Het Circuit Franco Belge is live te volgen via Eurosport 1. De uitzending begint pas om 16.45 uur. Als je vroeger al wil kijken, kan je terecht op de online kanalen Eurosport.nl/Discovery+/GCN+ vanaf 15.15 uur. Voor meer informatie kan je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.