‘Edvald Boasson Hagen tekent contract bij Total Direct Energie’

Edvald Boasson Hagen zal, als we Het Nieuwsblad mogen geloven, volgend jaar uitkomen voor Total Direct Energie. De inmiddels 33-jarige Noor verlaat na zes seizoenen het Zuid-Afrikaanse NTT Pro Cycling. Die laatste ploeg gaat naar verwachting verder onder de naam van Qhubeka.

Begin oktober was Boasson Hagen nog in gesprek met de leiding van INEOS Grenadiers over een mogelijke terugkeer bij de Britse sterrenformatie, maar de sterke sprinter lijkt nu dus te kiezen voor een avontuur bij Total Direct Energie, de ploeg van Niki Terpstra. Boasson Hagen reed nog niet eerder voor een Franse wielerploeg.

Boasson Hagen was als renner van Dimension Data (tegenwoordig NTT Pro Cycling) een keer succesvol in de Tour de France en won verder ook etappes in het Critérium du Dauphiné, de Eneco Tour en de Tour of Norway. Ook was hij de beste in de Tour of Britain, inmiddels alweer vijf jaar geleden.

NTT Pro Cycling

Boasson Hagen zal (waarschijnlijk) dus vertrekken bij NTT Pro Cycling, maar volgens de laatste geruchten kan de ploeg volgend jaar wel rekenen op andere sterkhouders als Victor Campenaerts, Domenico Pozzovivo en Max Walscheid. De inschrijving van Qhubeka voor de WorldTour van 2021 zou ook al ingediend zijn.