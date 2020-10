Edvald Boasson Hagen in gesprek over terugkeer bij INEOS Grenadiers maandag 5 oktober 2020 om 13:36

Zes jaar nadat hij Team Sky verliet is Edvald Boasson Hagen mogelijk op weg terug naar de ploeg die nu INEOS Grenadiers heet. Zowel ploegleider Gabriel Rasch als de renner zelf bevestigde aan de Noorse omroep TV 2 dat er contact is geweest tussen beide partijen.

Na het seizoen 2014 vertrok Boasson Hagen bij Team Sky, waar hij vijf jaar onder contract stond. De Noor wilde destijds meer kansen om voor zichzelf te rijden en zette dan zijn krabbel onder een verbintenis met MTN-Qhubeka (het huidige NTT Pro Cycling). Met die ploeg behaalde hij zeges in onder meer de Dauphiné, de Eneco Tour en de Tour de France, maar nu de hoofdsponsor vertrekt hebben de renners de vrijheid gekregen om uit te kijken naar een nieuwe werkgever.

Mogelijk ligt de toekomst van Boasson Hagen nu bij INEOS Grenadiers. Desgevraagd bevestigde ploegleider Gabriel Rasch aan TV 2 dat er contact is geweest tussen beide partijen. “Er heeft een dialoog plaatsgevonden. Edvald en Dave Brailsford hebben rechtstreeks met elkaar gesproken in de Tour de France.” Naar verluidt heeft de ploegmanager van de Britse sterrenformatie de Noorse renner, die mede verantwoordelijk was voor de successen van het team, hoog zitten.

‘Ik heb daar een leuke tijd gehad’

Boasson Hagen bevestigde aan de Noorse omroep dat hij Brailsford sprak. “Ik ken deze ploeg erg goed en heb een goede relatie met de renners en de staf, dus het zou leuk zijn als ik zou kunnen terugkeren. Ik heb daar een goede tijd gehad. Soms wordt beweerd dat ik daar stagneerde, maar ben ik het daar niet mee eens. Ik heb me juist op veel gebieden ontwikkeld. Maar de weg van een dialoog tot er daadwerkelijk iets gebeurt, is nog lang.”

Volgens de Noorse renner is de uitleg van INEOS Grenadiers vergelijkbaar met andere ploegen. “Ze moeten uitzoeken of ze ruimte kunnen vinden in de ploeg en het budget.” Rasch weet ook niet of de transfer daadwerkelijk gaat plaatsvinden, omdat het team in principe klaar is voor 2021. Maar hij is open over het feit dat de naam van Boasson Hagen is besproken met de ploegleiding. “Het zou leuk zijn als we hem terug kunnen helpen naar zijn oude niveau.”