Edoardo Affini haalt uit naar UCI na ‘onacceptabele’ finale in Burgos: “Schande”

Edoardo Affini heeft op sociale media uitgehaald naar de UCI, dat de finale in de tweede etappe van de Vuelta a Burgos heeft goedgekeurd. De Italiaan van Jumbo-Visma vindt de laatste kilometer in Villadiego, waarin ploeggenoot David Dekker hard ten val kwam vanwege een verkeersdrempel, te gevaarlijk. “Dit is onacceptabel”, schrijft Affini.

“Beste UCI, na alles wat al gebeurd is, staan jullie een finish toe met een verkeersdrempel zo diep in de laatste 800 meter terwijl we van een super snel gedeelte komen. Het is een schande. Onacceptabel”, haalt Affini uit. Doordat Dekker de verkeersdrempel niet zag aankomen, verloor hij de controle en nam hij een groot deel van het peloton mee in zijn val.

Affini liet zich niet alleen uit over het gevaarlijke parcours in Burgos. Hem wordt ook verweten dat hij, juist na zo’n massale crash, juichend over de finish kwam achter zijn ploegmaat Timo Roosen. “Voordat iedereen onzin gaat schrijven, wil ik iets duidelijk maken. Ik deed volle bak een lead out. Er kwam een ploeggenoot voorbij op 200 meter van de finish en ik heb gejuicht ja”, aldus de tijdrijder.

“Ik had echt geen idee van het grote bloedbad achter ons. Het spijt me zeer en leef mee met iedereen die betrokken was bij de valpartij. Ik hoop dat niemand ernstig gewond is geraakt”, zegt Affini. Ook Roosen, die de rit won, verdedigde zich online over het juichgebaar: “Als we dat wisten, hadden we nooit gejuicht.”

Bekijk hieronder de beelden van de laatste kilometer en de valpartij van David Dekker.

Timo Roosen vencedor de la segunda etapa de la Vuelta a Burgos en el accidentado final de Villadiego #VueltaBurgos Solo los tres ciclistas de Jumbo Visma que lanzaban el sprint han conseguido salvar la numerosa caída en el último kilómetro En directo: https://t.co/xA9xxNzHsc pic.twitter.com/5YrOBJ1N3U — Teledeporte (@teledeporte) August 3, 2022