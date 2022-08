Jumbo-Visma op 1-2-3 in tweede rit Vuelta a Burgos na bizarre crash David Dekker in sprint

Timo Roosen mag zich de winnaar noemen van de tweede etappe van de Vuelta a Burgos. Na 158 kilometer rekende iedereen op een massasprint, maar de voorbereiding werd ontsierd door een zware crash van David Dekker op een verkeersdrempel. Daardoor werd het hele peloton uitgeschakeld voor de ritwinst, behalve drie ploegmaats van Dekker. Roosen kwam als eerste over de streep, voor Edoardo Affini en Chris Harper.

Bij deze kopiëren we een zin uit het ritverslag van gisteren: Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi), Jesus Ezquerra (Burgos-BH) en Diego Pablo Sevilla (EOLO-Kometa) sloegen de handen in elkaar en reden weg van het peloton. Waarom? Omdat het vandaag weer zo was! Al snel kregen de drie Spanjaarden een voorsprong van vijf minuten.

Felle strijd om de bergtrui

Het was Sevilla die de bergtrui veroverde in de openingsrit, nadat Azparren door mechanische problemen niet mee kon sprinten. Vandaag was de coureur van Euskaltel-Euskadi echter gebrand om die trui over te nemen. Hij won de eerste bergsprint van de dag, reed drie minuten weg van Ezquerra en Sevilla en pakte ook op het tweede en derde klimmetje van de dag de meeste bergpunten.

Joan Bou, ploeggenoot van Azparren, pakte in de achtergrond nog wat bergpunten weg voor de neus van Sevilla, die al vroeg was ingerekend door het peloton. Azparren bereikte daardoor zijn doel, want hij mocht de bergtrui op komen halen na de rit. Maar we kregen ook de situatie van de eenzame vluchter die vooruit reed met nog 60 kilometer te gaan.

Peloton stormt af op massasprint

Op de top van de laatste gecategoriseerde klim van de dag had Azparren vier minuten, maar daarachter waren het de sprintersploegen die gingen werken. De wind op de open vlaktes van de regio Burgos zorgde ook nog voor wat gevaar, maar waaiers bleven uit. Wel werd Azparren 40 kilometer voor de meet al gegrepen, waarna een compact peloton afstevende op de finale richting Villadiego.

De slotfase werd tien kilometer voor de streep gekleurd door een heuvel van 1,6 kilometer aan 5%. Op dat klimmetje trok onder meer Vincenzo Nibali ten aanval, waarna ook Fausto Masnada en Jannik Steimle bij hem aansloten. Zij werden echter weer gegrepen, waarna Tao Geoghegan Hart nog een uitvalspoging plaatste. De Brit werd echter ingerekend door het peloton, waar Trek-Segafredo, UAE Emirates en Jumbo-Visma op kop reden.

Bizarre crash met grote gevolgen

Jumbo-Visma pakte de kop in de laatste 800 meter (deels in dalende lijn) maar de sprintkopman waar voor gewerkt werd – David Dekker – kwam daar keihard ten val. Hij verloor de macht over het stuur op een verkeersdrempel en nam een groot deel van het peloton mee. Gevolg? Drie van zijn ploegmaats bleven wel overeind en mochten zo sprinten om de dagzege. Timo Roosen kwam namens Jumbo-Visma als eerste over de finish, voor Edoardo Affini en Chris Harper.

Dekker zat 500 meter verderop flink gehavend op het asfalt en ook Davide Ballerini was stevig geschaafd na de valpartij. De andere renners die door de valpartij werden opgehouden, zijn allemaal in dezelfde tijd gezet als Roosen.

Bekijk hieronder de beelden van de laatste kilometer met de valpartij.

