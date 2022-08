Timo Roosen wint na massale crash in Burgos: “Liever op andere manier gewonnen”

Timo Roosen had de eer om als eerste over de finish te komen in de tweede etappe van de Vuelta a Burgos. Een twijfelachtige eer, want achter hem was zijn kopman David Dekker op 500 meter van de finish hard gevallen op een verkeersdrempel, waardoor alleen drie (andere) renners van Jumbo-Visma konden doorrijden. “Het was heel hectisch”, erkent Roosen.

“Het ging heel erg snel in dat laatste deel richting de laatste rechte lijn en de laatste bocht lag op 250 meter van de finish”, beschrijft Roosen de slotfase in het flashinterview. “We namen als ploeg de kop en Edoardo Affini ging vanaf het bord van de laatste kilometer vol gas. Maar opeens was er een verkeersdrempel, uit het niets. Ik merkte het bijna niet door de hoge snelheid.”

Precies op dat punt raakte Dekker de controle over het stuur kwijt en sloeg hij tegen de grond. Ploegmaats Roosen en Affini reden voor hem en Chris Harper kon hem wonderwel ontwijken, maar de rest van het peloton niet. “Ik hoorde wel iets, maar wist niet wat er gebeurde”, zegt Roosen. “Ik zag ook iemand in mijn wiel zitten en dacht dat het David was. Maar pas na de finish hoorde ik dat hij gevallen was.”

‘Niet de mooiste manier’

“Vanaf de laatste bocht ben ik zelf vol gas gegaan en ik zag niemand meer opkomen. Zo kon ik winnen”, aldus de voormalige Nederlands kampioen. Toch zit er een smet op de zege. “Het is mooi om te hebben op mijn palmares en we willen hier als ploeg elke dag strijden voor ritwinst, maar ik had liever op een andere manier gewonnen. Door zo’n grote val… Dat is niet de mooiste manier om een etappe te winnen natuurlijk.”

Hoe het is met de hard gevallen David Dekker, is nog niet bekend. Bekijk hieronder de beelden van de laatste kilometer in de Ronde van Burgos.

