David Dekker reageert op zware crash in Burgos: “Niets gebroken, behalve mijn moraal”

David Dekker zit er helemaal doorheen na zijn zware valpartij in de finale van de tweede rit van de Vuelta a Burgos. De sprinter van Jumbo-Visma maakte op 500 meter van de finish een harde smakker toen hij de controle verloor op een verkeersdrempel. “Het gaat goed, kijkend naar wat er gebeurd is. Het lijkt erop alsof niets gebroken is, behalve mijn moraal”, zegt Dekker.

“Ik heb wel heel veel verwondingen”, gaat hij verder in zijn korte statement op social media. Hoe heeft de valpartij, die op hoge snelheid plaatsvond in aanloop naar een massasprint, kunnen gebeuren? “Ik zag de verkeersdrempel niet aankomen en met die hoge snelheid in een dalend stuk ben ik volledig de controle verloren. Ik hoop oprecht dat iedereen die betrokken is bij de valpartij oké is en snel zal herstellen.”

Op het moment van zijn valpartij reed Dekker in derde positie van het peloton. Edoardo Affini en Timo Roosen reden voor hem, terwijl Chris Harper hem miraculeus kon ontwijken. Het werd dan ook een 1-2-3’tje voor Jumbo-Visma, met Roosen als winnaar. De rest van het peloton was uitgeschakeld na de crash van de 24-jarige Dekker, die gaat vertrekken bij de Nederlandse ploeg en sowieso een ongelukkig seizoen doormaakt.

About today’s crash in the Vuelta a Burgos @JumboVismaRoad 👇🏼 pic.twitter.com/NNax0g6gu6 — David Dekker (@dekkerdavid) August 3, 2022