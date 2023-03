E3 Saxo Classic: Groupama met duo Küng-Madouas, Lotto Dstny wedt op meerdere paarden

Stefan Küng en Valentin Madouas voeren Groupama-FDJ aan in de E3 Saxo Classic. Bij Lotto Dstny hebben ze eveneens meerdere ijzers in het vuur. Het Belgische ProTeam stelt onder meer Florian Vermeersch op.

“De E3 Saxo Classic is een koers die me nauw aan het hart ligt en ik kijk er dan ook naar uit om na een jaartje afwezigheid opnieuw aan de start te staan in Harelbeke”, aldus Vermeersch, die in 2021 als zestiende eindigde in de E3. Vorig week reed de 24-jarige renner de Bredene Koksijde Classic, maar daar moest hij opgeven na een valpartij. “Die valpartij in Bredene Koksijde Classic was uiteraard best vervelend maar de schade viel goed mee en ik ben nu opnieuw klaar om te koersen.”

Vermeersch verwacht ‘een vrij klassieke aanloop’ tijdens de E3 Saxo Classic. “Dat wil zeggen dat we op de traditionele ijkpunten aandachtig moeten zijn. Net als in de afgelopen Classic Brugge-De Panne willen we als team onze stempel drukken op de wedstrijd en in het offensief gaan. Zo koersen we bij Lotto Dstny het liefst en dat zal in de komende wedstrijden niet anders zijn.”

Lees ook: Victor Campenaerts mist rest van het voorjaar door wervelbreuk

“Uiteraard zullen we Victor Campenaerts missen voor de komende klassiekers want hij is iemand die echt een impact kan maken op de wedstrijd. Maar binnen Lotto Dstny hebben we echter nog enkele andere ijzers in het vuur die hun goede vormpeil al bewezen hebben. We zijn dan ook enorm gemotiveerd om ons ook tijdens de grootste voorjaarskoersen te tonen.”

De renners die het – naast Vermeersch – moeten doen voor Lotto Dstny, zijn Jarrad Drizners, Pascal Eenkhoorn, Sébastien Grignard, Arjen Livyns, Michael Schwarzmann en Brent Van Moer.

Lees ook: Voorbeschouwing: E3 Saxo Classic 2023 – Nieuwe strijd Van der Poel, Van Aert en Pogacar

Zoals gezegd, rekenen ze bij Groupama-FDJ op Küng en Madouas. Laatstgenoemde werd dit jaar al tweede in Strade Bianche, terwijl hij vorig jaar als derde eindigde in de Ronde van Vlaanderen. In de E3 Saxo Bank Classic, zoals de E3 Saxo Classic in 2022 nog heette, was hij zevende. Küng was in diezelfde koers derde, achter Wout van Aert en Christophe Laporte. Dit jaar won de Zwitser al de tijdrit in de Volta ao Algarve en was hij belangrijk voor David Gaudu in de ploegentijdrit van Parijs-Nice. Sinds die laatste wedstrijd kwam Küng niet meer in actie.

Groupama-FDJ beschikt verder over Samuel Watson, Lewis Askey, Olivier Le Gac, Jake Stewart en Kevin Geniets.