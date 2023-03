Victor Campenaerts afgevoerd naar ziekenhuis na stevige val in Bredene Koksijde Classic

Victor Campenaerts is zwaar ten val gekomen in de Bredene Koksijde Classic. De Belgische renner van Lotto Dstny kwam samen met een heleboel andere renners ten val, maar bleef als enige liggen. Campenaerts kermde van de pijn en is afgevoerd naar het ziekenhuis.

Nadat Lotto Dstny het peloton in waaiers wilde trekken in De Moeren, sloeg het noodlot toe. Hugo Hofstetter ging als eerste tegen het asfalt en heel wat renners konden de val niet meer vermijden. Onder meer Campenaerts, Tim Merlier, Florian Vermeersch en Kristoffer Halvorsen gingen tegen de grond. Iedereen sprong redelijk snel weer op de fiets, behalve Campenaerts.

Campenaerts bleef op de grond liggen en leek naar de schouder te grijpen. De 31-jarige Vlaming schreeuwde van de pijn en later volgde dan ook het bericht dat hij is afgevoerd naar het ziekenhuis. Dat nieuws bevestigde zijn ploeg. Meer informatie volgt later, communiceerde Lotto Dstny nog.

🚴🇧🇪 | Valpartij! Eentje waarbij grote namen zijn betrokken. Merlier om er eentje te noemen en Campenaerts ligt er (weer) slecht bij… 💥💥 #BredeneKoksijdeClassic 📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/jLCeadqcKr — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) March 17, 2023