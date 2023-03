E3 Saxo Classic: Alpecin-Deceuninck presenteert ploeg rond Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel weet met welke zes ploeggenoten hij vrijdag aan de start zal verschijnen van de E3 Saxo Classic. De Nederlander, die afgelopen zaterdag op een fraaie manier Milaan-San Remo wist te winnen, krijgt steun van onder meer Søren Kragh Andersen en Quinten Hermans.

Met Van der Poel beschikt Alpecin-Deceuninck over een van de absolute topfavorieten voor de zege in Harelbeke, al helemaal na zijn overwinning in Milaan-San Remo. De 28-jarige Nederlander maakte afgelopen zaterdag indruk door op de Poggio weg te knallen van Tadej Pogačar, Filippo Ganna en Wout van Aert en vervolgens naar de zege te soleren in ‘La Primavera’.

Van der Poel zal met andere woorden met veel vertrouwen aan de start verschijnen van de E3 Saxo Classic. De klassiekerspecialist reed één keer eerder de E3: in 2021 eindigde hij achter Quick-Step-renners Kasper Asgreen en Florian Sénéchal als derde.

Man-in-vorm Philipsen mikt op Gent-Wevelgem

Alpecin-Deceuninck heeft met Søren Kragh Andersen eventueel nog een pion om mee te spelen. De 28-jarige Deen is tevens uitstekend op dreef, wat hij liet zien met een knappe vijfde plaats in Milaan-San Remo. Verder rekent de ploeg op Quinten Hermans, Silvan Dillier, Robert Stannard, Dries De Bondt en Tobias Bayer.

Jasper Philipsen ontbreekt dan weer in de selectie. De sterke sprinter, die woensdag nog de Classic Brugge-De Panne op zijn naam wist te schrijven, richt zich volledig op Gent-Wevelgem van komende zondag. Ook Gianni Vermeersch is er niet bij in de E3 Saxo Classic.

