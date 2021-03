E3 en Gent-Wevelgem vrezen afgelasting nu nieuwe lockdown dreigt

In België laait het coronavirus weer op en een nieuwe lockdown dreigt. Virologen pleiten voor een drastische aanpak en woensdag komt het Overlegcomité vervroegd samen om te praten over eventuele nieuwe maatregelen. De organisatoren van de E3 Saxo Bank Classic (vrijdag) en Gent-Wevelgem (zondag) zitten met samengeknepen billen.

E3 Saxo Bank Classic

“Als de overheid straks stelt dat het opnieuw een harde lockdown wordt, vrees ik voor onze koers. Maar, voor de duidelijkheid, ik ga er nog altijd van uit dat er gereden zal worden”, zegt Jacques Coussens van de E3 Prijs tegen Het Nieuwsblad. Vorig jaar ging de voorjaarsklassieker ook al niet door vanwege de crisis.

“Ik ben natuurlijk de overheid niet, en zij beslist. We hebben als organisatoren alle mogelijke veiligheidsmaatregelen getroffen, we zetten in Harelbeke zelfs robots in die de podiummissen vervangen en op corona testen. We roepen bovendien het publiek altijd op om thuis te blijven en naar televisie te kijken.”

Gent-Wevelgem

Ook bij Gent-Wevelgem zijn ze er niet gerust op, zegt mede-organisator Griet Langedock. “Je kan stellen dat we voor de derde keer in een jaar met de billen dicht zitten. Vorig jaar in maart is onze ongerustheid uitgekomen en ging Gent-Wevelgem niet door. We hebben dan verplaatst naar begin oktober, maar toen ook was het kantje boordje omdat de nieuwe coronagolf doorbrak. Gent-Wevelgem kwam toen geen dag te vroeg. En nu is het weer schrik.”

De organisatie van Gent-Wevelgem heeft alle mogelijke maatregelen al getroffen. “Dus aan ons kan het niet liggen. Aan de andere kant, het is ook maar koers. Je kan niet argumenteren dat heel het land plat zal gaan, maar de koers toch zal doorgaan. Kan niet”, aldus Langedock, die vooralsnog ‘volle kracht vooruit’ gaat met de organisatie zolang de koers niet afgelast wordt.

Ronde van Vlaanderen

Flanders Classics-CEO Tomas Van den Spiegel sprak eerder vandaag nog zijn vertrouwen uit in het doorgaan van de Ronde van Vlaanderen. “Wij zijn nog altijd vol vertrouwen dat dit geen gevolgen zal hebben voor de Ronde. Ik denk dat we in oktober in een zeer slechte periode getoond hebben dat je heel veilig koers kan organiseren”, zei hij.